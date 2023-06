Stretta sugli ubriachi alla guida, quattro denunciati sulla E45

La polizia stradale annuncia ulteriori verifiche nelle prossime settimane

Controlli della polizia stradale (distaccamento di Todi) sulla E45 nel fine settimana. I controlli hanno riguardato in particolare alcuni conducenti che avevano attirato l’attenzione degli agenti per il loro comportamento alla guida.

Dopo la positività riscontrata tramite gli appositi “kit”, con i quali sono stati effettuati rapidi test preliminari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, gli agenti hanno sottoposto i conducenti al test dell’etilometro che, in quattro casi, ha dato esito positivo. Infatti, gli automobilisti – rispettivamente di 26, 33, 35 e 39 anni – sono risultati avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Per questo motivo, nei loro confronti è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente, cui seguirà la relativa segnalazione in Prefettura.

I veicoli, invece, sono stati affidati ad altre persone – indicate dai denunciati – risultate essere idonee alla guida.

I servizi contro la guida in stato di alterazione psicofisica verranno periodicamente riproposti in tutta la provincia anche nelle prossime settimane.