Street food e musica live protagonisti al Centro commerciale Collestrada

share

Tre giorni dedicati alle migliori proposte di street food condite da tanta buona musica. L’evento è in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre sull’area esterna del centro commerciale Collestrada, che ne ha curato l’organizzazione. Gli stand saranno aperti tutti e tre i giorni dalle ore 12 alla mezzanotte (i negozi osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico) e si potranno assaggiare prodotti selezionati tra braceria, hamburgeria e birra. Il tutto sarà condito dalla musica delle band che suoneranno dal vivo dalle ore 19.

Ad inaugurare questa tre giorni saranno i “Pyramid”, gruppo Jazz Swing che si è affacciato al panorama musicale umbro con l’effervescente vitalità di un repertorio che unisce al jazz più ricercato la spumeggiante energia dello swing internazionale passando per i grandi successi della musica leggera rivisitati in chiave Jazz. Saliranno sul palco di Collestrada: Danilo Marioli (piano), Mauro Brozzetti (batteria), Alberto Mommi (sax) e Giovanni Armanni (contrabbasso e voce).

Sabato 28 settembre sarà la volta degli abruzzesi “Ummo”, vincitori dell’edizione 2019 di “Arezzo Wave”. Nel 2017 questa band è stata selezionata per la finale della trentesima edizione di “Sanremo Rock”. Hanno già registrato cinque singoli e sono al lavoro per l’uscita del loro terzo album. Fanno concerti in tutta Italia e lo scorso anno sono partiti per il loro primo tour europeo che li ha visti protagonisti in dieci date in Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. La band è composta da: Cristiano Romanelli (voce, synth, pianoforte), Federico Bubba Di Simone (batteria, cori), Edoardo Castellano (chitarra, cori) e Gregory Coniglio (basso).

L’ultima serata della manifestazione, invece, sarà animata dagli “White Rose”, band emergente di Foligno che ripropone le cover di canzoni italiane e straniere, oltre a canzoni inedite scritte direttamente dal gruppo. Hanno all’attivo più di 400 concerti nel centro Italia, facendo ballare e cantare tantissime piazze. Sul palco di Collestrada saliranno: Luca Pifferi (basso), Mirko Cimarelli (batteria), Christian Bastianoni (chitarra), Simone Federici (tastiera) e Luca Cimarelli (cantante e frontman della band).

Tutte le sere, infine, i bambini potranno godersi Collylandia, il coloratissimo parco giochi situato sulla piazza esterna del centro commerciale.

Tutte le info su www.collestrada.it.

share

Stampa