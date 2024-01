Straniero irregolare 19enne fermato davanti alla stazione con 25 grammi di hashish - Tuttoggi.info

Controlli dei carabinieri di Terni davanti alla stazione nei confronti di alcuni stranieri: denunciato un 19enne

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Terni, nella mattina di martedì, hanno identificato alcuni stranieri che sostavano nell’area antistante la stazione ferroviaria della città, sottoponendoli a perquisizione personale.

Uno di essi, un tunisino 19enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, destinati allo spaccio. Allo straniero, che si trovava in compagnia di un marocchino gravato da numerosi precedenti penali per spaccio di droga, anch’egli perquisito ma con esito negativo, sono stati trovati anche 60 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane, al quale sono stati sequestrati droga e denaro, è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.