Strage di patenti, maximulta a donna tedesca alla guida con patente revocata - Tuttoggi.info

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia nei giorni festivi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, hanno denunciato otto persone tra Terni ed Orvieto.
A Terni, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici di 2° livello presso il locale ospedale, con contestuale ritiro della patente di guida:
- un 25enne ternano, incensurato, che, controllato nell’immediata periferia della città alla guida di un’utilitaria, è risultato positivo al test salivare antidroga per cannabinoidi;
- una 49enne ternana, incensurata, controllata anch’ella nell’immediata periferia della città alla guida di un’utilitaria e risultata positiva al test salivare antidroga in relazione agli oppiacei ed alla cocaina;
- un 32enne ternano, gravato da precedenti, controllato nel Comune di Stroncone e risultato positivo al test salivare antidroga in relazione alla cocaina;
- un 26enne residente nel comprensorio che, controllato lungo la via Valnerina, è risultato positivo al test salivare antidroga in relazione agli oppiacei ed all’eroina.
Strage di patenti, donna tedesca alla guida con patente revocata
Inoltre è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 5.000,00 € nei confronti di una 52enne di origini tedesche ma residente in provincia di Napoli, sorpresa alla guida di un Suv senza patente di guida perché revocata ed è stata ritirata la patente di guida ad un 33enne ternano per aver compiuto un sorpasso azzardato lungo la via Valnerina.
Infine è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza un 39enne egiziano sorpreso, in pieno pomeriggio, all’interno di un esercizio pubblico nel centro cittadino in evidente stato di ebbrezza alcolica.
21enne alla guida sotto effetto di droga
Ad Orvieto, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm hanno deferito per guida sotto l’influenza di stupefacenti, con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di 2° livello e contestuale ritiro della patente di guida:
- un 21enne residente nel comprensorio, controllato nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre scorsi nel Comune di Porano;
- un 29enne residente nell’amerino, fermato nel pomeriggio del 27 dicembre ad Orvieto e trovato in possesso di poco meno di un grammo di cocaina, sottoposta a sequestro, motivo per il quale è stato altresì segnalato alla Prefettura-UTG di Terni in qualità di assuntore;
- una 54enne della zona, controllata la mattina del 29 dicembre sempre ad Orvieto;
e, per guida in stato di ebbrezza, un 41enne ternano che, controllato nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre in quel centro, è risultato avere un tasso alcolemico oltre due volte superiore ai limiti di legge; contestuale il ritiro della patente di guida.
Infine i militari dell’Aliquota Radiomobile di Orvieto hanno ritirato la patente ad un 39enne sorpreso alla guida mentre utilizzava il telefono cellulare.
I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.