Strage di patenti, auto sequestrate e ubriachi alla guida, giro di vite dei Carabinieri - Tuttoggi

Controlli a tutto campo dei Carabinieri di Terni, due denunce per guida in stato di ebbrezza. Segnalate 8 persone per detenzione di droga

Nel corso di servizi straordinari predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri, in particolare nei comuni e frazioni del ternano, sono state controllate in tutto 438 persone, 36 detenuti agli arresti domiciliari, 280 automezzi e 4 esercizi pubblici; sono state effettuate alcune perquisizioni di cui una con esito positivo, sono stati sequestrati 5 autoveicoli e ritirate 9 patenti di guida per varie violazioni al codice della strada, sono state elevate 22 sanzioni amministrative per una cifra totale di poco superiore ai 6.000 euro.

Denunce

Inoltre sono stati denunciati in stato di libertà un giovane di Stroncone che, a seguito di controllo veniva trovato alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico superiore del doppio al limite consentito, un uomo di Terni, anch’egli a seguito di controllo trovato alla guida del proprio veicolo con tasso alcolemico superiore del doppio al limite consentito. Sono stati infine segnalati alla competente Autorità Amministrativa 8 persone trovate in possesso di sostanza stupefacente.