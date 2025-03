Strade da riasfaltare, il programma degli interventi IMMAGINI - Tuttoggi.info

Proseguono gli interventi di manutenzione programmati per migliorare lo stato della rete viaria cittadina.

Stanno per partire lavori di riasfaltatura e messa in sicurezza in via Tuzi e via Piccolpasso (in tratti non interessati dai lavori del Metrobus). Sempre in zona Settevalli sono inoltre in fase di completamento interventi in via Cicioni. Interventi che saranno effettuati in orario notturno, per ridurre i disagi al traffico.

A seguire, informa il Comune, partiranno lavori a San Marco di fronte al Pam e nella zona del Turrione per portare a compimento quelli effettuati la scorsa estate.

Dopo le festività pasquali, cantieri sono in programma anche a Ponte Valleceppi, in particolare in via Bologna, via Ravenna e via Volturno e in un tratto di via Gramsci.

“Daremo comunicazioni puntuali anche per altri interventi programmati in zona Ponte Felcino, Castel del Piano e altre aree della città non appena saranno prossimi a partire”, precisa l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini.