Lo stop diurno dal lunedì al venerdì per i lavori alla rete idrica

Per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete idrica, nel periodo compreso fra il 24 giugno, lunedì prossimo, e il 2 agosto, dalle 7 del lunedì alle 18 del venerdì, è previsto il divieto di transito in strada Ponte d’Oddi, nel tratto compreso fra via dell’Acquario e via Pesenti.

Nei giorni e nelle ore in cui i lavori non saranno eseguiti, sarà ripristinata la regolare circolazione stradale.