"Strada delle Pecore", ad Acquasparta una camminata per riscoprire l'antica via della transumanza - Tuttoggi.info

Alla scoperta dell'antica via della transumanza di valico: domenica 14 maggio appuntamento ad Acquasparta con la "Strada delle Pecore".

Riscoprire l’antica via della transumanza di valico: è questo l’obiettivo dell’iniziativa in programma per domenica 14 maggio ad Acquasparta.

Il Comune, infatti, ha promosso il percorso della “Strada delle Pecore”, da Portaria a Macerino. La camminata è stata organizzata attraverso il progetto “Le Terre dei Borghi Verdi”, finanziato dalla Regione Umbria con il bando “Umbriaperta”.

“La ‘Strada delle Pecore’ – informa il Comune – collegava la valle tuderte-amerina con la valle spoletina passando per i Martani, Carsulae, Portaria, Macerino, Firenzuola. Si tratta di un sentiero di circa 60 chilometri molto interessante e ricco di testimonianze monumentali, artistiche e naturalistiche. L’iniziativa di domenica interesserà solo una parte di questo antico tracciato, con appuntamento alle 8,30 al parcheggio di Portaria: da qui si partirà per una passeggiata in direzione Macerino”.

Il percorso si potrà fare anche in bike ed e-bike con ritrovo alla Ciclostazione dei Monti Martani, in Piazza Federico Cesi, ad Acquasparta. E’ prevista un’escursione ad anello di 11,6 chilometri, con sosta a Macerino e un dislivello di 605 metri. Dopo la pausa pranzo a Macerino, la partenza, alle 13.30, per il rientro a Portaria.