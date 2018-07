“Stop a bottiglie di vetro e lattine in centro”, ordinanza sindacale in vigore da domani

Estate “sicura”: stop a bevande in bottiglie di vetro e lattine nel centro storico. “Al fine di assicurare le esigenze di tutela della pubblica incolumità dei cittadini, delle condizioni di vivibilità e convivenza civile dei residenti, compreso all’interno delle mura urbiche, è fatto divieto agli esercizi, a decorrere dalle ore 22 e fino alle ore 6 del giorno successivo, di somministrare alimenti e bevande e di commerciare in sede fissa e/o ambulante, nonché alle attività artigianali di vendere e comunque di distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro e/o lattine; di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine”. Lo prevede l’ordinanza sindacale numero 187 del 20 luglio 2018 (pubblicata all’Albo Pretorio del Comune) che entrerà in vigore domani, sabato 21 luglio, ed avrà efficacia fino al 16 settembre.

Il Corpo di Polizia municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del provvedimento. “Divertimento, svago e partecipazione ad eventi o iniziative che si svolgono in particolare nel centro storico e rispetto per la quiete pubblica, sicurezza dei residenti, cittadini e turisti, fino alla tutela del patrimonio storico-artistico della nostra città, possono coesistere fra loro e garantire un’estate all’insegna della convivenza civile in uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra regione. L’ordinanza che riproponiamo anche questa estate viene incontro proprio a queste molteplici esigenze”, ha sottolineato il sindaco Luciano Bacchetta.

Stampa