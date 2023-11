Stavolta vince la Lube la sfida infinita, Sir battuta al tie-break

Quattro giorni dopo la finale di Supercoppa all'Eurosuole Civitanova infligge la prima sconfitta ai Block Devils in campionato

La Lube si prende la rivincita in campionato quattro giorni dopo la finale di Supercoppa persa contro la Sir, stavolta senza il capitano Leon. Un’altra partita infinita, che i cucinieri questa volta fanno propria al tie-break 22-20 dopo aver annullato una lunga serie di match point a favore dei Block Devils.

La partita

I Block Devils trovano subito il break con l’ace di Giannelli. Poi la Sir allunga con Ben Tara (1-5). I padroni di casa provano a rifarsi sotto, ma vengono ricacciati indietro dall’ace di Semeniuk (9-5). Ma dall’altra parte l’ace di Nikolov e l’attacco vincente di Zaytsev riportano Civitanova a -1 (11-12). Nuovo break di Perugia e allungo del +4 con l’ace di Ben Tara (16-12).

A questo punto il gioco viene sospeso perché occorre l’intervento dei sanitari per soccorrere due spettatori.

La pipe di Ben Tara porta la Sir sul +6 (20-14). E i Block Devils chiudono il set a proprio favore (25-20) con la giocata di Flavio.

Nel secondo set è di Nikolov il primo ace (3-1 Lube). La Sir costretta a inseguire, ma non riesce a trovare il pari, anche per qualche errore di troppo. Il muro di Lagumdzija vale il +5 Lube (17-12). Perugia si avvicina con la spettacolare giocate di Giannelli (16-18). Il pari arriva sul 20-20 con la pipe vincente di Semeniuk. Da qui si va avanti punto a punto, tra errori e grandi giocate, da una parte e dall’altra. L’ace di Lagumdzija vale il 34-33, con i padroni di casa che si prendono questo lunghissimo secondo set sull’errore di Plotnitskyi.

L’equilibrio iniziale del terzo set viene rotto a favore dei padroni di casa dal muro di Lagumdzija (13-10). La ir si porta a -2 con l’ace di Herrera (19-21). Civitanova scappa con le giocate di Lagumdzija e si prende il set con Yant (25-21).

La Lube sfrutta il momento di Lagumdzija e trova il primo break (3-1). Pari con Semeniuk a muro, poi la Sir scappa (5-3) con il muro di Flavio. Ancora un break di Perugia, che poi alza il muro e allunga (11-5). Set dominato dagli ospiti, che pareggiano il conto dei set 25-16 e portano la sfida al tie-break.

Break della Sir con il muro di Solè. Sull’errore di Semeniuk pescato dal check la Lube trova il pari, poi passa in vantaggio 4-3. Pipe di rabbia di Plotnitskyi (5-4). Ben Tara sbaglia il servizio (6 pari), ma poi trova il punto del 7-7. Colpo d’astuzia di Zaytsev (8-7). Doppio vantaggio Lube sulla parallela di Lagumdzija (9-7). E Lorenzetti chiama i suoi. La Lube mantiene i due punti di vantaggio. Ancona un errore al servizio di Plotnytskyi (21-10). Sbaglia anche Yant dai 9 metri (12-11). Sulla giovata di Diamantini protestano i Block Devils, ma l’arbitro non cambia idea (13-11).Infuriato Giannelli, che va a sedere in panchina, con Lorenzetti costretto a chiamare tutti i suoi. Accorcia Plotnytskyi e stavolta è la Lube a chiamare il time-out. Pari sull’attacco di Semeniuk (13-13). Zaytsev spara fuori un pallone difficile sul servizio di Ben Tara, che poi piazza l’ace della vittoria. Ma i padroni di casa chiamano il check e l’arbitro rivede la decisione (14 pari). Altro match point Sir dopo l’attacco vincente di Semeniuk. Chinenyeze salva due volte la Lube, poi Lagumdzija (7-17). Plotnytskyi a rete (18-18). Ace di Yant, il check dice che la palla è fuori. La Lube si salva, ma poi non può nulla sull’attacco di Semeniuk. Fuori l’attacco di Ben Tara, il check conferma. E sul muro di Zaytsev la Lube fa sua questa sfida infinita.

Lube Civitanova Marche – Sir Susa Vim Perugia 3-2

20-25; 35-33; 25-21; 16-25; 22-20

(a seguire servizio completo)