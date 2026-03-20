Stangata di febbraio: a Terni +2,5% sul carrello della spesa - Tuttoggi.info

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Stangata di febbraio: a Terni +2,5% sul carrello della spesa

Redazione

Stangata di febbraio: a Terni +2,5% sul carrello della spesa

A Terni a febbraio si è assistito ad un rialzo generale dei prezzi che si attesta intorno all'1%. Il carrello della spesa registra un +2,5%
Ven, 20/03/2026 - 10:38

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Il netto rialzo dei prezzi a febbraio che coinvolge tutta Italia con l’inflazione che sale a 1,6%, dall’1% registrato a gennaio, coinvolge anche la città di Terni.

I dati di Terni

Come riporta una nota del Comune, in base al bollettino di febbraio diffuso dall’ufficio statistico comunale, anche a Terni a febbraio si assiste ad un rialzo che si attesta a 1% con un incremento rispetto a gennaio dello 0,6%. Su base annua l’andamento si è discostato dalla media nazionale infatti a febbraio 2025 il dato si attestava a 1,7% flettendo costantemente fino a gennaio 2026.

I dati si riferiscono alla rilevazione effettuata a febbraio e non scontano gli effetti derivanti dalla situazione internazionale di guerra e instabilità del mercato. Per misurare questi effetti soprattutto sui carburanti bisognerà attendere il prossimo mese ma già si stanno rilevando rincari generalizzati anche a livello locale.

Come aumenta il carrello della spesa: carne al +6%

Diverso l’andamento e il peso dell’inflazione se si considerano i diversi capitoli di spesa. In particolare il carrello della spesa con prodotti alimentari, e bevande registra un +2,5%.  A febbraio più cari alcuni prodotti i freschi dell’ortofrutta per l’avvicinarsi del fine stagione: agrumi, cavoli, broccoli ma anche di prodotti continuativi come le zucchine. Anche la pasta sia ripiena che secca è aumentata insieme all’olio extravergine +7,6% oltre a cacao in polvere e caffè. In aumento questo mese anche alcune tipologie di carne ovina e caprina (+2,3%) che sommate agli aumenti registrati negli ultimi mesi anche sulla carne bovina fanno salire a +6% l’incremento dei prezzi della carne su base annua. Bisogna tornare al tempo del covid per registrare valori così consistenti.  Questo mese si sono registrati forti rincari anche per i tabacchi. 
Nella divisione Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili troviamo in aumento gli affitti reali per abitazioni di Enti pubblici (+2,7%) in seguito alla revisione dei canoni da parte di ATER.  E durante il mese, in concomitanza con il periodo di san Valentino si sono registrati aumenti anche nel prezzo delle camere d’albergo, a motivo della maggiore richiesta.

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