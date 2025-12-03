Stagione invernale 2025-2026: pneumatici invernali o gomme all season? - Tuttoggi.info

Quando parliamo di pneumatici, l’anno è sostanzialmente suddiviso in due periodi principali della durata di 6 mesi ciascuno: periodo invernale e periodo estivo. Il primo va dal 15 novembre al 15 aprile, mentre quello estivo dal 15 aprile al 15 novembre. È però opportuno precisare che i Comuni, le Province e le Regioni possono disporre deroghe a questa ordinanza. Per esempio, nelle Marche l’obbligo va dal 1° novembre al 30 aprile e viceversa, mentre in Valle d’Aosta, si va dal 15 ottobre al 15 aprile e viceversa.

Fatte salve le varie eccezioni, sulle quali ogni automobilista dovrebbe informarsi, dal 15 novembre 2025, quindi, secondo quanto stabilito dalle normative nazionali e dalle direttive del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), è scattato l’obbligo di circolare con “dotazioni invernali” ovvero catene da neve, calze da neve omologate (vale a dire alla norma UNI EN 16662-1:2020)egomme invernali. Un’alternativa ammessa dalle normative è rappresentata dagli pneumatici all season, altrimenti noti come 4 stagioni, multistagionali o all weather.

Dato che l’interesse per quest’ultima soluzione è in forte crescita tra gli automobilisti italiani, cerchiamo di saperne di più.

Cosa sono gli pneumatici all season?

Gli pneumatici all season sono una soluzione che combina, in modo adeguato, le caratteristiche di gomme estive e invernali.

Le gomme 4 stagioni usano una mescola con un contenuto di silice più alto rispetto a quello delle gomme estive. Si tratta di una caratteristica tipica degli pneumatici invernali, che consente alla gomma di mantenere una buona elasticità e prestazioni affidabili anche quando la temperatura scende sotto i 7 °C.

Le mescole più moderne per uso “4 stagioni” consentono un giusto equilibrio tra aderenza sul bagnato, stabilità alle alte temperature e comportamento sicuro in condizioni fredde.

Il disegno del battistrada delle gomme all season è diverso da quello delle gomme estive e da quello delle gomme invernali, dato che deve essere adeguato per le condizioni meteo di tutto l’anno. Hanno scanalature più ampie che favoriscono la dispersione dell’acqua e riducono il rischio di aquaplaning, mentre la disposizione dei blocchi è pensata per ridurre la resistenza al rotolamento nei mesi più caldi e mantenere una buona aderenza su superfici fredde e scivolose.

Sulla superficie del battistrada ci sono delle piccole lamelle, assenti nelle gomme estive e numerose in quelle invernali, che migliorano l’aderenza su neve leggera e su asfalto bagnato.

La sigla M+S e il marchio 3PMSF

Sugli pneumatici all season deve essere presente la sigla M+S (Mud and Snow, fango e neve), dicitura che attesta che le gomme sono in grado di offrire prestazioni adeguate nel caso di presenza di condizioni meteo invernali leggere. Se è presente solo questa sigla, siamo in presenza di gomme all season standard. Qualora sia presente anche il marchio 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), un disegno stilizzato di una montagna con tre cime e di un fiocco di neve, siamo di fronte a gomme all season ad alte prestazioni.

Pneumatici invernali o all season?

Non c’è una risposta giusta in assoluto a questa domanda. La scelta dipende infatti da vari fattori, in primis dall’utilizzo che si fa dell’auto. Gli automobilisti che non fanno grandi percorrenze annue e guidano soprattutto in ambito urbano e/o metropolitano oppure in località dove le temperature invernali non sono particolarmente rigide, possono prendere senz’altro in considerazione gli pneumatici all season.

Le gomme invernali sono invece da preferire se si percorrono molti km annui e se ci si trova a guidare spesso su strade di montagna o innevate. Ovviamente, se si opta per le gomme invernali, si deve tenere presente che, arrivati al 15 aprile, si dovrà passare alle gomme estive.