Sta bene la piccola di 5 mesi lasciata dalla madre, poi identificata - Tuttoggi

Sta bene, accudita dal personale del reparto di Pediatria dell’ospedale di Perugia diretto dal professor Giuseppe Di Cara, la piccola di neanche 5 mesi lasciata dalla madre in una struttura per minori del perugino. I medici hanno eseguito tutti gli accertamenti e la piccola non presenta malattie o traumi.

La madre, straniera, giunta in taxi alle 5 del mattino nella struttura, aveva suonato il campanello ed affidato la piccola all’operatore che le aveva aperto, per poi andarsene. “Non posso prendermi cura di lei” aveva detto. Una figlia che pare fosse stata data alla luce all’ospedale di Perugia lo scorso agosto.

La piccola era stata immediatamente trasferita in ospedale, dove per fortuna gli esiti degli esami hanno consentito di accertare il buono stato di salute.

Come prevede il protocollo in questi casi, la neonata è stata affidata ai servizi sociali, in attesa di essere data in affido.

Il caso è seguito dalla Procura dei minori. La madre è stata subito identificata, grazie anche alla collaborazione del tassista ed alle indicazioni degli operatori sociali. La sua posizione è ora al vaglio della Procura dei minori.