Lunghe code e rallentamenti verso il mare

Incidente in galleria, lungo la SS77, in direzione Civitanova. Un’auto ha perso il controllo, perdendo il carico del carrello che portava. Le file e i rallentamenti si stanno allargando, arrivando quasi fino a Foligno. La galleria in cui è avvenuto l’episodio è quella tra Foligno e Colfiorito.