SS 75, l’Anas chiude il cantiere di Ospedalicchio

Riaperta la carreggiata e lo svincolo di Ospedalicchio Sud lungo la strada statale “Centrale Umbra”. Terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, l’Anas (Gruppo FS Italiane) sta infatti smantellando il cantiere.

I lavori, eseguiti su entrambe le carreggiate, hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione e il rifacimento dell’intera sovrastruttura stradale fino agli strati profondi, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Analoghi interventi proseguono anche tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli e sulla strada statale 3 “Flaminia” a Foligno.

Una buona notizia per gli automobilisti in transito da Perugia a Foligno. Un tratto che diventa un calvario, per i numerosi cantieri e gli incidenti che si spesso si sono verificati nei tratti ad una sola corsia, con lunghe file.

I lavori rientrano nell’ambito di un vasto programma di manutenzione che a partire dal 2016 ha previsto investimenti per 1,5 miliardi di euro sul territorio nazionale di cui 85 milioni in Umbria, oltre al piano di riqualificazione della E45 in corso di realizzazione.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

