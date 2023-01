Spuntano “insoliti” divieti di caccia, ma non è il solo problema delle tabelle

Ma al di là dell’anomalia che si è verificata nel Ternano, il problema delle tabellazioni e dei ripopolamenti riguarda tutto il mondo venatorio umbro, a seguito dell’applicazione del Piano faunistico venatorio. Come appunto evidenziato dalle associazioni venatorie alla Regione, con la richiesta di una deroga alle immissioni invernali di lepri e animali da penna.

“Quante tabelle sarebbero necessarie in questo territorio e chi potrebbe gestirle?” afferma il presidente umbro della Libera Caccia, Lando Loretoni. Ricordando, ad esempio, che per le immissioni nel territorio dell’Atc 2 servirebbero circa 150 Art. “Ben vengano le tabellazioni dove ci sono risorse per gestirle – spiega Loretoni – ma occorre considerare che il numero dei cacciatori e dei volontari è sempre più limitato. Pensiamo che ogni Art dovrebbe avere una estensione da 250 a 50 ettari, o anche meno in casi particolari: come pensare di poterne gestire un numero così elevato come quello che servirebbe?”.

Per questo il presidente della Libera Caccia torna a chiedere che venga data la possibilità di rilasciare animali acquistati: “L’ambientamento – spiega – viene già assicurato negli allevamenti”.