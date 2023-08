SpoletoNorcia in Mtb, Coldiretti e Campagna Amica insieme per benessere ed eccellenze - Tuttoggi.info

Tra le novità de La SpoletoNorcia in MTB 2023, l’evento sportivo e cicloturistico più importante del Centro Italia giunto quest’anno alla decima edizione, vi è la partecipazione di Coldiretti Umbria e Campagna Amica.

È l’esordio di una collaborazione che punta a valorizzare territorio, ambiente, turismo, sport e attività fisica in nome di una sana e corretta alimentazione, basata sul consumo di prodotti locali, di qualità e di stagione proposti dagli imprenditori agricoli di Campagna Amica, al centro del benessere psico-fisico di ogni individuo.

Nei tre giorni d’apertura dello SpoletoNorcia Village – in piazza Gabribaldi, a Spoleto, dal 1° al 3 settembre prossimi – atleti, sportivi, turisti, ospiti e visitatori avranno così l’opportunità di conoscere e ritrovare le eccellenze tipiche umbre proposte dagli agricoltori locali, in una festa di sapori e colori che arricchirà il già nutrito programma di workshop, spettacoli, talks, aperibike e show cooking.

“Un’occasione – spiega Albano Agabiti Presidente Coldiretti Umbria – per ribadire il legame fondamentale che lega lo sport al cibo naturale e all’alimentazione: una vetrina per le eccellenze dei nostri produttori impegnati con il vero street food contadino a km zero, con la vendita diretta con il Mercato di Campagna Amica per tre giorni a Spoleto e un punto ristoro a Scheggino, che valorizzeranno, insieme ad altre iniziative, la tradizione agroalimentare umbra e il lavoro delle nostre aziende agricole. Un evento – prosegue Agabiti – che punta a coinvolgere sportivi e semplici cittadini, al pari del nostro impegno per tutelare le tradizioni più autentiche, la salute della collettività, il cibo di qualità, nel pieno rispetto del nostro territorio. Evidente – conclude Agabiti – l’importante funzione a livello turistico dell’iniziativa, in grado di veicolare al meglio la nostra cultura, l’ospitalità rurale e tutte le eccellenze enogastronomiche made in Umbria.

“Proprio il comparto agroalimentare – sottolinea Mario Rossi Direttore Coldiretti Umbria – rappresenta uno dei motori vincenti a livello economico e di immagine della nostra regione, che va sempre più potenziato e fatto conoscere. Quando c’è da promuovere il binomio sport-benessere, i nostri agricoltori non possono che essere in prima fila, puntando a sviluppare le tante realtà su cui ruota la loro attività e la sana alimentazione. Lo sport – ribadisce Rossi – come vetrina di ambienti e paesaggi unici, simbolo della nostra regione, ma anche delle attività più tipiche che si fondono su cultura e tradizioni locali. Si tratta di un’opportunità – conclude Rossi – per valorizzare il nostro territorio e lo sviluppo sostenibile, veicolando pure il nostro impegno a tutela dei consumatori, per una corretta educazione alimentare e in favore del vero cibo di qualità.”Luca Ministrini, Presidente del Comitato Organizzatore della manifestazione commenta: “La SpoletoNorcia in MTBnon esisterebbe senza il nostro territorio: l’incomparabile suggestione della Vecchia Ferrovia così come le aree attraversate e adiacenti al percorso, con il loro patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico, sono esattamente ciò che rende il nostro evento un unicum a livello nazionale e internazionale in ambito sportivo e cicloturistico. Siamo dunque felici e orgogliosi che Coldiretti Umbria abbia deciso di essere nostro partner e che le bandiere gialle di Coldiretti e di Campagna Amica sventolino sulla Piazza Garibaldi di Spoleto proprio mentre celebriamo il decimo compleanno, un anniversario importante. Del resto – continua Ministrini – non a caso anche il nostro main partner è un nome importante dell’agricoltura, la Pietro Coricelli, azienda olearia ambasciatrice dell’oro verde Made in Italy nel mondo, che nel suo portfolio ha anche l’Olio Evo Filiera Italia Coldiretti.