Spoleto67, prosegue la stretta collaborazione tra la Fondazione Carla Fendi e il Festival dei 2Mondi - Tuttoggi.info

Il Main Partner del Festival mette in scena un programma intenso che culminerà con il Premio Carla Fendi Stem in P.zza Duomo, Concerto finale

Continua la collaborazione della Fondazione Carla Fendi con Spoleto Festival dei Due Mondi. Dal 2008, anno del nuovo corso della manifestazione, la Fondazione ha sostenuto il Festival in veste di Main Partner e ha contribuito al suo cartellone con numerosi progetti alimentata anche dal profondo legame con la città di Spoleto per la quale la Fondazione si è fatta carico del restauro del Teatro Caio Melisso. Quest’anno in apertura della manifestazione la presentazione teatrale di un opera letteraria. Poi un appuntamento ormai consolidato di incontri sulla Scienza con interventi di massimi esperti internazionali, ed una mostra d’Arte testimone del patrimonio artistico del Festival. Nella giornata finale il Premio Carla Fendi STEM giunto alla sua dodicesima edizione.

MAIN PARTNER SPOLETO FESTIVAL DEI DUE MONDI

INTERMEZZO LETTERARIO

I LIBRI SI SENTONO SOLI

Di Luigi Contu

edito da La nave di Teseo

Letture di Riccardo Rossi

Adattamento teatrale con Nina Pons e Ivan Olivieri

“I libri vivono una vita propria che si incrocia con la nostra. Se li lasci abbandonati sugli scaffali per troppo tempo si intristiscono. Non basta comprarli e leggerli.

Vanno vissuti, curati, consumati, soprattutto quelli che ti sono piaciuti di più o che ti hanno colpito, emozionato, magari turbato. Devi continuare a viverli anche dopo che hai finito di leggerli. I libri si sentono soli Luigi, come noi”.

Le parole di un padre al figlio passano il testimone di una biblioteca di famiglia e di tutte le storie che quei libri, raccolti per tre generazioni, hanno l’impazienza di raccontare.

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

Domenica 30 giugno h.11.30

ARTE E SCIENZA NON SONO UNIVERSI SEPARATI

LA SCIENZA NUOVA

Sostenibilità e Intelligenza Artificiale

La Scienza, terreno fertile di discipline diverse, in continua e anche imprevista evoluzione è il soggetto di conversazioni, dibattiti, interventi che la raccontano attraverso diversi argomenti, dalla Sostenibilità all’Intelligenza Artificiale. In collaborazione con l’Ambasciata di Francia intervengono personalità internazionali di rilievo che si confrontano parlando di nuovi orizzonti, utili sinergie, probabili contaminazioni. È la Scienza Nuova che solleva problemi di etica, di sfide economiche sociali e ambientali. Più benefici o più rischi? A discuterne ILARIA CAPUA e JOYEETA GUPTA che sul tema della sostenibilità parleranno rispettivamente di Salute Circolare e di Condivisione di risorse. Per l’Intelligenza Artificiale BERNARD BRAUNSCHWEIG e

PAOLO BENANTI si confronteranno sulla fiducia nelle nuove tecnologia e su l’etica che ne deve nascere.

Modera SILVIA BENCIVELLI giornalista scientifica.

Teatro Caio Melisso Carla Fendi

Domenica 14 luglio h.16,30

LEGÀMI

Studi nell’archivio dei costumi del Festival dei Due Mondi di Spoleto

LOUIS ALBERTO RODRIGUEZ con AFRA ZAMARA a cura di GUY ROBERTSON

Un progetto di Mahler & LeWitt Studios e Fondazione Carla Fendi in collaborazione con Spoleto 67 Festival dei Due Mondi

Venerdì 28 giugno – Domenica 14 luglio Ex Battistero della Manna d’Oro, Spoleto

Il fotografo Luis Alberto Rodriguez con la set designer Afra Zamara ha realizzato una serie di immagini con alcuni preziosi costumi provenienti dall’archivio storico del Festival dei Due Mondi di Spoleto, recentemente costituito. Circa 3800 costumi illustrano la storia delle performance del festival dagli anni ’60 fino agli anni 2000, in parallelo all’evoluzione della cultura e della moda. Attingendo al loro background, l’uno nella danza e l’altra nella scenografia, Rodriguez e Zamara hanno reinterpretato alcuni costumi, legandoli, annodandoli, sovrapponendoli, al tempo stesso catturando il fascino e i dettagli dei modelli originali, ma ponendoli in nuove situazioni da cui esplorare le relazioni tra performance, abito e espressione di identità. Rodriguez si è formato come ballerino e si è esibito in tutto il mondo per quindici anni prima di dedicarsi alla fotografia. Oggi continua a studiare forma e movimento corporeo, spesso utilizzando il corpo e gli abiti del soggetto in modo scultoreo e astratto.

PREMIO CARLA FENDI STEM 2024

Piazza Duomo 14 luglio al termine del concerto finale

Giunto alla sua dodicesima edizione il riconoscimento viene conferito, nella serata conclusiva della prossima edizione di Spoleto Festival dei Due Mondi,

all’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta Chief Diversity Officer e Special Advisor on Strategic Evolution dell’ESA, Agenzia Spaziale Europea.

Il contributo del Premio è finalizzato a IL CIELO ITINERANTE un’Associazione no-profit di cui Ersilia Vaudo è Presidente e fondatrice (insieme ad Alessia Mosca e Giovanna Dell’Erba). L’ Associazione nasce nel 2021 con l’ obiettivo di “portare il cielo dove non arriva”. Con un pulmino carico di esperimenti e telescopi, IL CIELO ITINERANTE offre a bambini e bambine che vivono sul territorio italiano in zone con grandi divari educativi, la possibilità di una inedita esposizione alle meraviglie della Scienza e dello Spazio.

SPOLETO 67 FESTIVAL DEI DUEMONDI

EVENTI FONDAZIONE CARLA FENDI

MAIN PARTNER DEL FESTIVAL

PREMIO COMPASSO D’ORO ADI (20 giugno 2024, Milano)

Durante la Premiazione della XXVIII edizione del Compasso d’Oro la Carla Fendi Foundation ha ricevuto una Menzione d’Onore come committente del wall-drawing di Frammento Fatica n.26 dell’artista Daniele Puppi, prodotto ritenuto eccellente nell’ambito della categoria di Exhibition Design come opera multimediale.

Frammento Fatica n.26 è un lavoro fotografico tridimensionale realizzato dall’artista nel 2004, rielaborato concettualmente per diventare un wall-drawing di grandi dimensioni che, come richiesto dal progetto della Fondazione, ha coperto la facciata del Teatro Caio Melisso per tutta la durata del 65° Spoleto Festival dei Due Mondi nel 2022.

Come tutti i vincitori, il progetto è entrato a far parte della Collezione ADI Compasso d’Oro, esposta in permanenza all’ADI Design Museum, ed è presentato nella stessa sede in una mostra visibile fino al 16 settembre 2024.

“Sono felice che la Fondazione Carla Fendi abbia ricevuto la menzione d’onore da parte del Premio Compasso d’Oro ADI, il più autorevole premio mondiale di design e una delle istituzioni più prestigiose che cura e promuove progetti, temi e persone legati al design italiano. Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro lungo e appassionato, soprattutto nei progetti pensati e commissionati per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, di cui la fondazione è Main Partner da molti anni.” Dichiara Maria Teresa Venturini Fendi, Presidente della Carla Fendi Foundation.

GIARDINO CAMPELLO

La Fondazione Carla Fendi e La Fondazione Festival dei Due Mondi ospitano nel Giardino Campello durante i week end gli INCONTRI CON GLI ARTISTI la mattina e l’accoglienza alla sera.

TRIC TRAC

Completato il riallestimento sostenuto dalla Fondazione Carla Fendi delle sale del Tric Trac con il percorso del Festival dei Due Mondi , le immagini dei Direttori d’Orchestra e tutte le Locandine storiche.

LEGÀMI

Un progetto di Mahler & LeWitt Studios e Fondazione Carla Fendi in collaborazione con Spoleto 67 Festival dei DueMondi . Invitato a relazionarsi con l’archivio recentemente costituito dei costumi del Festival dei Due Mondi di Spoleto, il fotografo dominicano-americano LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, in collaborazione con la scenografa italiana AFRA ZAMARA, ha selezionato costumi da opere e balletti storici, combinandoli in abbinamenti inaspettati ed elaborati per enfatizzare e riflettere circa le modalità con cui l’abito definisce l’identità.

Ex Battistero della Manna d’Oro. Mostra fotografie. Da Sabato 29 h.18,30 a sabato 14 settembre

I LIBRI SI SENTONO SOLI

Riduzione teatrale del libro di Luigi Contu, direttore dell’ANSA, l’eredità di una biblioteca che parla di arte letteratura e poesia italiana ed europea

Teatro Caio Melisso Carla Fendi. Domenica 30 h.11,30

GLI ANNI DI FERRARA 2008-2020

A cura di PIERO MACCARINELLI. Attraverso una accurata selezione di costumi , materiale d’archivio e fotografie, un’immersione nel mondo creativo di Giorgio Ferrara ,in esposizione anche i costumi per il “MATRIMONIO SEGRETO DI Domenico Cimarosa, disegnati dal premio Oscar Piero Tosi e realizzati dalla sartoria TIRELLI TRAPPETTI- Collezione TIRELLI TRAPPETTI, commissionati dalla Fondazione Carla Fendi, Spoleto56 Festival dei Due Mondi 2013.

Da sabato 29, Via Aurelio Saffi 12

SCENES FROM THE POST-DIASPORA La Fondazione Carla Fendi rinnova la collaborazione con I Mahler &LeWitt Studios e American Academy in Rome (nell’ambito della quale ha luogo da tre anni il CARLA FENDI ROME PRIZE) in occasione del primo concerto autobiografico dell’emergente compositore e Musicista Baldwin Giang.

Sala Pegasus Sabato 29 h. 21

LA SCIENZA NUOVA – TALK

La Scienza, terreno fertile di discipline diverse , è il soggetto di conversazioni, dibattiti, interventi che la raccontano attraverso diversi argomenti, dalla Sostenibilità all’Intelligenza Artificiale. In collaborazione con l’Ambasciata di Francia intervengono personalità internazionali di a discuterne ILARIA CAPUA e JOYEETA GUPTA che sul tema della sostenibilità parleranno rispettivamente di Salute Circolare e di Condivisione di risorse. Per l’Intelligenza ArtificialeBERNARD BRAUNSCHWEIG e Padre PAOLO BENANTI si confronteranno sulla fiducia nelle nuove tecnologie e su l’etica che ne deve nascere.

Teatro Caio Melisso Carla Fendi Domenica 14 h.16,30

PREMIO CARLA FENDI STEM 2024

Nella giornata conclusiva di Spoleto Festival dei Due Mondi sul palcoscenico del Concerto finale alla presenza della direttrice d’orchestra Barbara Hannigan, del Sindaco Andrea Sisti Presidente della Fondazione Festival della Direttrice artistica Monique Veaute e di Maria Teresa Venturini Fendi Presidente della Fondazione Carla Fendi viene conferito il riconoscimento a ERSILIA VAUDO SCARPETTA per il suo impegno nel promuovere la conoscenza scientifica tra i ragazzi in situazioni di fragilità e disagio sociale attraverso il progetto IL CIELO ITINERANTE l’Associazione italiana non-profit fondata nel 2021 allo scopo di “portare il cielo dove non arriva” che si ferma nei luoghi dove c’è più bisogno di investire nell’educazione dei più piccoli e di accendere i riflettori sul loro futuro.

Piazza Duomo Domenica 14 al termine del Concerto inaugurale.