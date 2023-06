Spoleto – Tavernelle, la finalissima che vale l’Eccellenza

Biancorossi privi del bomber Kola si affidano a Leone per rispondere a Cacciamano | Inizio alle 16.30 al "Bernicchi"

Alle 16.30 al “Corrado Bernicchi” di Città di Castello Spoleto e ASD Tavernelle si sfidano per la finale dei playoff di Promozione che assegna l’ultimo posto per l’Eccellenza umbra di calcio.

A rispondere al bomber gialloverde Lorenzo Cacciamano (capocannoniere del Girone A, autore di 26 reti, di cui una su rigore) tra i biancorossi sarà Manuel Leone, vice capocannoniere del Girone B, con 21 reti. Non ci sarà infatti l’attesa sfida tra i capocannonieri dei due gironi, per l’espulsione – con conseguente squalifica – rimediata da Mikele Kola nel precedente turno, in cui i biancorossi di Raggi hanno acciuffato il pari che vale questa finalissima solo al 120′ contro il Bastia, grazie alla rete di Paganelli che ha fatto esplodere il “Mercatelli”.

Mister Abenante, che ha conquistato questa finalissima battendo la Pietralunghese con una rete di Patalocco, potrà invece contare su tutto l’organico.

In caso di parità al 90′, si disputeranno i supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Il cammino del Tavernelle

Il Tavernelle è arrivata a questa finale dopo aver concluso la stagione regolare al secondo posto, conquistando 65 punti, 6 in meno del Pierantonio già promosso. I gialloverdi hanno segnato 60 reti, di cui 38 siglati dalla coppia Cacciamano -Graziani. Ventisette le reti subite.

Il cammino dello Spoleto

I biancorossi si sono rivelati una macchina da gol, siglando complessivamente 81 reti (grazie alla coppia Kola – Leone, primo e secondo nella classifica marcatori) e subendone 30. Pur chiudendo la stagione regolare a 71 punti, si sono dovuti piegare nel finale al dominio del Terni FC, che ha conquistato 79 punti, volando direttamente in Eccellenza.