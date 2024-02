Spoleto piange la scomparsa dell’imprenditore Nicola Gelmetti - Tuttoggi.info

Si è spento improvvisamente nel sonno l’imprenditore spoletino Nicola Gelmetti, molto conosciuto e stimato in città per le sue doti professionali e umane. La notizia sta facendo il giro della città sotto choc per la prematura scomparsa (avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 5 maggio).

In località Madonna di Lugo, a Spoleto, aveva fondato la Ennegi Net, specializzata in forniture e assistenza di grandi cucine e attrezzature per bar e ristoranti, azienda che guidava insieme al figlio Lorenzo.

Una attività per la quale era molto conosciuto e apprezzato. A quanto trapela tra gli amici più cari sembra che Gelmetti avesse avuto un malore ieri pomeriggio.

Ai famigliari e agli amici giunga il cordoglio della redazione di Tuttoggi