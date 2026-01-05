Spoleto per lo sport, riconoscimenti a oltre 100 atleti | Foto - Tuttoggi.info

Sono stati oltre 100 gli atleti che sono stati premiati nel corso della iniziativa “Spoleto per lo sport”, ospitata al PalaRota e promossa dal Comune di Spoleto in occasione del calendario di eventi “Accade a Natale a Spoleto”. A consegnare medaglie e targhe a sportivi di ogni età sono stati i rappresentanti della Giunta comunale (presenti il sindaco Andrea Sisti, gli assessori Danilo Chiodetti, Federico Cesaretti, Agnese Protasi, Luigina Renzi e Giovanni Maria Angelini Paroli), il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti e la consigliera Vania Buffatello, il consigliere regionale Stefano Lisci, i rappresentanti di diverse federazioni sportive e l’olimpionica spoletina – che negli ultimi mesi ha lasciato l’attività agonistica – Agnese Duranti.
Un pomeriggio – condotto da Fabio Pinchi e organizzato dall’ufficio sport del Comune e da Daniele Minni di Valleumbrasport – che è stato intervallato da alcune esibizioni (come quella delle ragazze della Fenice) e interviste.
Spoleto per lo sport, tutti i premiati
Di seguito tutti i premiati nel corso dell’iniziativa.
CATANOSSI LORENZO
Prima Prova Interregionale-Ariccia 8° classificato
SIGISMONDO PALMIERI
Prima prova Nazionale -Ravenna- 7° classificato
Accademia Scherma Spoleto Asd
MIRKO GORI
7 volte Campione del Mondo di Kickboxing
LORENZO FERRACCHIATO
Campione Italiano Giovanile Pomezia
FIGHT CLUB SPOLETO
GIORGIA TAINI
campionato Spartan Race Italy – 2025 Corsa ad ostacoli su varie distanze. 2° posto di categoria nella National Series femminile
SQUADRA STAFFETTA MISTA
competizioni hyrox italiane ed europee 1° e 2° posto settembre 2025
SQUADRA STAFFETTA FEMMINILE
competizioni hyrox italiane ed europee 2 ° posto rimini giugno
MUD & GLORY
LUCREZIA PIERNERA
vicecampionessa italiana U16 di Padel atleta della nazionale giovanile già protagonista a Mondiali ed Europei
CIRCOLO PADEL SPOLETO
TEAM IL CERCHIO SPECIAL OLYMPICS
COOP. IL CERCHIO/PETER PAN/SOCIAL SPORT
SQUADRA IV CATEGORIA CALCIO PARALIMPICO
Vincitori Campionato Interregiobnale Umbria- Marche 2° Livello
USD SUPERGA 48
BURELLI FILIPPO
Giovane pilota di Go Kart
GIANMARCO GIANNONI
Vicecampione regionale Motocross
TEAM GIACOMELLI RACING
ROBERT LOKOTOSH
Giovane campione di pugilato già vincitore di vari incontri
BOXING CLUB DIEGO BARTOLINI
BRUNORI JACOPO
Ha solo 7 anni ma è già un campione di minimoto
Vinto Trofeo Inverno categoria Mini Moto – Junior A
MOTO CLUB SPOLETO
SCOTACCI ALBERTO
giovane tennista ha già vinto diversi tornei giovanili ed è pronto a scalare la classifica U16 internazionale
ASD TENNIS CLUB 2 VALLI
ANNA CASELLI
Maestra di tennis che ha salvato la vita ad un giocatore di padel colto da arresto cardiaco, premiata da Cristian Baroni dell’associazione Il Sorriso di Teo
CIRCOLO TENNIS 2 VALLI
ENRICO ED EMMA CALANDRI
CANICROSS
EDOARDO PICCIONI
6° classificato agli Open di Karate di Danimarca (Copenhagen) -Specialità Kata – Categoria Seniores; Campione Regionale Fijlkam 2025 – Karate Specialità Kata – Categoria Seniores; 8° classificato ai Campionati Italiani Assoluti Fijlkam 2025 – KarateSpecialità Kata – Categoria Seniores; Campione Nazionale CSEN 2025 – Specialità Kata – Categoria Seniores.
KARATE
SQUADRA CALCIO INTEGRATO
ASD DUCATO CALCIO
SQUADRA BASKIN
GIROMONDO BASKET
ENRICO BENEDETTI – MARCO TULLIO BELLINI – VALERIO SANTARELLI
Giovani cestisti spoletini che giocano con le giovanili della Sebastiani Rieti, squadra di serie A di basket
AGATA PINCHI
Giocatrice della Roma Calcio, vincitrice Scudetto U17 e giocatrice della Nazionale Italiana U17
GILDA FRANCESCHINI
Giovane campionessa di bocce
BOCCIOFILA CITTA’ DI SPOLETO
PAOLO GIANFELICI
premio speciale podista e specialista del canicross, ultramaratoneta che ha percorso più di 140mila km
ATLETICA 2S SPOLETO
FERRACCHIATO GIAMPAOLO e OMERO ONORI
Campioni italiani di Ruzzolone a Squadra
RUZZOLONE SPOLETO
VALERI DANIELE (compact sport)
Mondiali di Sporting, bronzo nella gara a squadre
TIRO A VOLO
CLAUDIA ROMOLI
NBFI “Natural Bodybuilding & Fitness Italy”
EMMA PIOLI (ritmica)
1^ Class. Interregionali Gold GR alla palla e alla fune – 8^ ai Campionati Italiani Gold a Caorle
FRANCESCA FEDERICONI e GIORGIA FEDERICONI (ritmica)
1^ Class. Gara di coppia Interregionali Gold – 7^ ai Campionati Italiani Gold a Caorle
QERSHIJA AIDA e QERSHIJA VANESSA (artistica)
Fermo 1^ e 2^ Class. Torneo Nazionale Gol Allieve Fermo 2025
PIETRO GIUNTI (artistica)
2^ Classificato Camp. Individuale LE Silver corpo libero – Rimini 2025
SQUADRA NAZ. SERIE D CAT. LB (artistica) 2° posto
AVANZI LUDOVICO
PROIA SAMUELE
D’ALESIO RICCARDO
RITMICA
PERCA JENNIFER MICOL
Cat. LD Allieve 2^ al corpo libero medaglia d’argento 7^ alla palla
TANI ELENA
Cat. LD Allieve 8^ al corpo libero
STOCCHI ALICE
Cat. LD Allieve 7^ al nastro
ARTISTICA
BABAN SARA ALEXANDRA
Cat. LE J2 1^ Classificata al corpo libero
BELLINI MARIA
Cat LE S2 8^ Classificata al corpo libero
PROIETTI SOFIA
Cat. LD J2 2^ Classificata allround
NICOLUCCI GIADA
Cat. LD J1 8^ Classificata allround
SUCCHIELLI MARGHERITA
Cat. LC J1 3^ Classificata allround
MARIANI IRENE
Cat. LC J1 5^ classificata allround
SCARABOTTINI VERONICA
Cat. LC Allieve 9^ Classificata allround
BENEDETTI LAVINIA
Cat. LB J1 10^ Classificata allround
ASD POLISPORTIVA LA FENICE
ARMADORO VALENTINA
oro mondiale shitoryu (wsshrkf), kata master, croazia
MIGNO FRANCESCO
oro mondiale shitoryu (wsshrkf), kata ragazzi, croazia
ASCANI LORENZO
oro mondiale shitoryu (wsshrkf), kumite ragazzi, croazia
FILIPPI CARLO
oro campionato naz. assoluto uik, kumite cadetti, velletri (roma)
DICUONZO MARCO
oro campionato naz. assoluto uik, kumite ragazzi, velletri (roma)
PIERVISANI ERIKA
oro internazionale di londra, kata senior, londra
KARATE CALZOLA
SILVIO MARCELLI
Campione italiano salto con l’asta M75
BEFANI RICCARDO
(5° classificato campionati italiani assoluti)
RENAI GIORGIA
7° classificata campionati italiani lancio del martello
DINI ARMELDA
10° classificata campionati italiani categoria cadetti 2000 mt.), ANGELICA GENTILI
4° classificata lancio del martello
DANIELE PETRINI
Campone regionale di mezza Maratona
PIERGIORGIO CONTI
21 volte Maratone di New York
ATLETICA 2S
SQUADRA UNDER 17
Vincitrice campionato Provinciale
DUCATO CALCIO
LUCREZIA MANCINI
bronzo ai campionati italiani assoluti 200 rana
record italiano cadette vasca corta 200 rana
Atleta della nazionale giovanile
NOEMI SUADONI
Vicecampionessa italiana categoria Ragazze 1500
CARTA TOMMASO
Finali nazionali campionati italiani giovanili
MANCINI TOMMASO
Finali nazionali campionati italiani giovanili
FIGOLI FRANCESCA
Finali nazionali campionati italiani giovanili
ASD SPOLETO NUOTO
MATTEO CHERUBINI
2° Classificato Campiotato Interregionale Gimkana under 10 Endas in sella con Gonzales
SOFIA BALDELLI
3° Classificata Campionato Interregionale Gimkana under 10 Endas in sella con Gonzales
GELMETTI ALESSANDRA
2° Classificata Campionato interregionale Gimkana Senior Endas in sella con Woodstok
TOMMASO CONTI
1° Classificato Campionato Regionale Salto ostacoli cat LP50 Fise in sella con Cica– Partecipazione alle Poniady e 5°classificato alla cat.Viva Le Ponyadi in sella con Cica – 4°Campiotati Centro Meridionali in sella con Cica – 1° classificato progetto multisciplinare in sella a Cica
BENEDETTA SANTINI
4° Classificata Campionato Regionale Salto ostacoli cat LP50 Fise in sella a Freddy -2°LP50 cat Salto Ostacoli LP50 in sella a Freddy – Partecipazione al Pony Master Show-
CLARE ANNE PEDRICK
2° Classificata Campionato Regionale Salto ostacoli cat B100 Fise in sella con Germano Belga
TERESA BARTOLONI
1° Classificata Campionato Regionale Salto ostacoli cat Trofeo Small Fise in sella con Corlander
LORENZO CELESTI
1° Classificato Campionato Regionale Salto ostacoli Cat Trofeo Large Fise in sella TIBO DU VERY
LUCA TIBURZI
1° Classificato livello base junior stile di base nel Nazionale A Salto ostacoli cat C110 Fise in sella a KILLADY DU PETIT VIVIER
RACHELE TIBERIA
2° Classificata Nazionale A Salto ostacoli cat b80 Fise in sella con Stella
VALENTINA BEVILACQUA
1° Classificata Nazionale A *** Salto ostacoli cat C115 Fise in sella Zodiac
ASD CENTRO IPPICO LA SOMMA
GP PROJECT – ALESSIO ALTAI (TEAM MANAGER)
VELOCITÀ MOTO 3
CRISTIAN LOLLI
MOTO CLUB SPOLETO
RINALDI SARA
medaglia d’oro under 15 karate Daido Juku-Kudo
SEMKIIASH SOLOMIIA
medaglia d’oro under 18 karate Daido Juku-Kudo
ELISABETTA MANCINI
3° posto danza del ventre Portogallo Competion
PICCIONE ERIKA
1°posto jive interregionale
PANTA ALESSANDRA MELISSA
1° Posto CHA CHA CHA concorso Interregionale
MEDUGNO AZZURRA
1° posto rumba Interregionale
CALABRESI ROBERTO/MOLINI MILENA
1°CLASSIFICATI danze standard Camp. Nazionale)
DESIANTE ANDREA VITO/MOLINI FRANCESCA
(1°classificati danze latine campionato nazionale)
SQUADRA SYNCRO DANCE: TOMASONE PIETRO, GIUSEPPONI DANIELA, CAPPUCCINI DONATELLA,ROSSI ROSA, TOBIASZ MALGORZATA
(1° Classificati Syncro Dance con. Interrogionale)
CESARINI GIOIA, GOSTEVSKII DANIIL
(1°classificati camp. Ita. Combinata 19/34 anni classe “a”)
GJOKA MERY
(1° posto Conc. Inter), Corso Avanzato Danza Contemporanea (3° posto sance Festival Foligno), Corso intermedio danza contemporanea (3 ° posto foligno dance Festival)
ASD TEAM DANCE SPOLETO
ROBERTO CARRARESI
Consigliere nazionale di Fitp
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL
EDOARDO CAPOTONDO
Campione regionale Junior Enduro MTb
BIKE CYCLING TEAM
NARDI GABRIELE
Campione Italiano Spec. Pistola Automatica cat.J2U, Campione Regionale Spec. Pistola Automatica cat.J2U, Campione Regionale Pistola Sportiva cat.J2U, Campione Regionale Pistola Standard catJ2U, Campione Regionale Pistola 10m cat.J2U
CAPONE MATTEO
Campione Italiano Spec. Pistola Sportiva 10M cat. Allievi, Campione Regionale spec.Pistola m10 cat. Allievi, Campione Regionale spec.PistolaSportiva m10 cat. Allievi
CAPONE MATILDE
Campione Regionale Pistola m10 cat.J2D
MACCHITELLA CLAUDIA
Campione Regionale Carabina 10m cat.J2D
BISACCIONI AMANDA
Campione Regionale Carabina a 10m cat. Giovanissimi
DE MARCHI FABIO
Campione Regionale Pistola 10m cat. Giovanissimi
TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZ. SPOLETO
SBRICCOLI CARLO:
Pistola Paralimpico: Campione Regionale, 5° classificato Campionati Italiani
SIMEONI PIERPAOLO
Carabina paralimpica: Campione Regionale, 7° Classificato Campionati Italiani
DENITTIS SIMONE
8° classificato Campionati Italiani
TIRO A SEGNO PARALIMPICO
COSTANZI ROBERTO
PERINI NICCOLÒ
1° premio camp. naz. di judo categ. senior-73 kg.
JUDO
X2 FITNESS
PAGLIACCI ALESSANDRO
3’ cat M1 Enduro Circuit Umbria – #1 Città di Castello
2’ cat M1 Enduro Circuit Umbria – #2 Spoleto
2’ cat M1 Enduro Circuit Umbria – #3 Perugia
2’ cat M1 Enduro Circuit Umbria – #4 Deruta
PERONI FRANCESCO
5’ cat EB1 Enduro Circuit Umbria – #1 Città di Castello
1’ cat EB1 Enduro Circuit Umbria – #2 Spoleto
5’ cat EB1 Enduro Circuit Umbria – #3 Perugia
3’ cat EB1 Enduro Circuit Umbria – #4 Deruta
GIULIO MUSIANI
grande protagonista del circuito enduro umbria marche toscana
ASD 2010 GRAVITY TEAM
SQUADRA DI CALCIO PROMOSSA IN ECCELLENZA
ASD SPOLETO
SOFIA PROIETTI LIPPI
nella specialità “Gimkana western” nel campionato interregionale (Umbria/Abruzzo) vince nella categoria babes e conquista l’argento nella categoria youth. Nelle stesse categorie ha conquistato il doppio titolo regionale. Bene anche nella specialità “Monta da lavoro veloce” con l’argento ai regionali nella categoria avviamento junior e un ottimo quarto posto al campionato nazionale.
MICHELLE MARI
invece nella specialità “Gimkana western” è terza nella categoria youth e seconda nella categoria babes al campionato interregionale (Umbria/Abruzzo). Ai regionali argento nella categoria babes e quinto posto ella categoria youth. Nella specialità “Monta da lavoro veloce” sale sul terzo gradino del podio ai regionali.
AGNESE SCARABOTTINI
nella specialità “Gimkana western” vince l’oro nella categoria Junior al campionato interregionale (Umbria/Abruzzo) ed è terza nella categoria ladies. Nella categoria junior si laurea campionessa regionale. Agnese è anche campionessa umbra junior nella specialità “Monta da lavoro veloce”.
ANNA ELISEI
nella specialità “Gimkana western” è seconda al campionato interregionale (Umbria/Abruzzo) nella categoria ladies e sesta nella categoria non pro. Ai regionali, sempre nella categoria non pro, è quarta. Nella specialità “Monta da lavoro veloce” al campionato regionale chiude undicesima nella categoria amatoria.
CLUB CAVALLI E NATURA 2.0
SQUADRA CALCIO A5 Under 15
Campione regionale
DUCATO CALCIO
SCI CLUB SPOLETO
Miglior Sci Club del Comitato FISI Umbria-Marche
IL MAESTRO EZIO MATTIOLI
Inizia da bambino a partecipare a gare di danza standard regionali (di cui è campione dal 1998 al 2010) nazionali e poi internazionali . Nel 2015 conosce Vesela Nedyalkova e insieme partecipano al primo mondiale nel 2016 in Danimarca poi Polonia 2017 e Mosca 2018 classificandosi sempre tra i primi 30. Ultimo mondiale 2021 a Dubai dove con la sua ballerina e compagna di vita Vesela (rappresentanti campioni della Bulgaria dal 2015 ) raggiungono la 23^ posizione. Sospende la sua carriera classificandosi al 13 posto nel ranking mondiale per dare spazio alla nascita del suo bimbo Viktor. Nel 2025 aggiunge la qualifica di giudice internazionale di gare standard Wdsf.
ALESSIA BALIANI
Umbria, dance festival concorso Open nazionale categoria 10/11 anni categoria D, 5 posto latin style tecnica rumba
Umbria, dance festival concorso Open nazionale categoria 10/11 anni categoria D, 5 posto latin style tecnica cha cha cha
Umbria, dance festival concorso Open nazionale categoria 10/11 anni categoria D, 3 posto latin style tecnica samba
Umbria, dance festival concorso Open nazionale categoria 10/11 anni categoria D, 4 posto latin style tecnica jive
CIDS CUP coordinamento regionale umbria categoria 10/11 classe D ,7 posto latin style tecnica jive
CIDS CUP coordinamento regionale umbria categoria 10/11 classe C ,1 posto latin style synchro combinato 5 balli
SOFIA LEZI
CIDS CUP coordinamento regionale umbria categoria 10/11 classe C ,1 posto latin style synchro combinato 5 balli
ALESSIA RIPANTI
GIORGIA SABBATINI
9 marzo Spoleto
4a in tutti i balli
1a syncro con Alessia Ripanti
6 aprile Terni
2a jive
4a samba
5a cha cha e rumba
21 aprile todi
4a jive
5a negli altri 3 balli
18 maggio Foligno
5a comb. Latin style
15 Giugno Spoleto coppa regionale
Prima in tutti i balli
ANNAMARIA MANILI-PAOLO SABBATUCCI
primi classificati nelle gare
Cids Cup Festival centro (Terni)
Dance unique Cup (Foligno)
Campionato regionale fidesm Umbria
Campionati italiani (Rimini)
GIANLUCA FELICIANI-IVANA SANTONI
Campionato regionale FIDESM Umbria, Ivana santoni Gianluca feliciani classificata: 1 posto categoria: senior classe C danze standard Spoleto 15 giugno 2025
Dance unique Cup Foligno classificato 2 posto classe C categoria 65/69 danze standard . Foligno 18.05.2025
Danze unique Cup Foligno classificato 1 posto categoria 65/OL classe D disciplina salsa. Foligno 18.05.2025 Stessa categoria stessa data 1 posto Bachata
Cidscup classificato 4 categoria C standard
Festival centro 6 aprile 2025 4 posto classe C standard
SIRO TRISCIANI-ROBERTA LEZI
3 classificati Gara a Foligno
SANDRA DE ANGELIS-REMO SABBATUCCI
CIDS CUP Spoleto
5 posto Mazurca Valzer lento
4 posto Foxtrot
Festival Centro Terni
4 posto Valzer lento
3 posto Mazurca e Foxtrot
Coppa regionale FIDESM UMBRIA
3 posto Mazurca. Valzer lento
2 posto Foxtrot
PAOLO CORAGGI-MARISA BINI
CIDS CUP. Spoleto 9/03/2025: 2° posto Classe D Foxtrot,
4° posto Classe D Mazurca
FIDESM Umbria
Spoleto 15/06/2025: 1°posto classe D Mazurca,
1°posto classe D Foxtrot,
2°posto classe D Valzer lento
CIDS ASC TERNI 06/04/2025
4° posto Classe D Foxtrot
3° posto Classe D Mazurca
Manfredo e Luana
Antonio e Loredana
PAOLO BIANCHI-SERENELLA BIZZARRI
Dance unique cup Foligno 5 classificati
Terni festival del centro 4 classificati
DANILO PONTI-DANIELA NICOLAI
Dance nique Cup Foligno 1 posto latini 6 posto stadard
Festival centro Terni 1 posto latini 6 posto standard
CIDS CUP Spoleto 1 posto standard 1 posto latini
LOREDANA CICOGNA/ANTONIO TEBALDI
MANFREDO BERNARDINI/LUANA ROSATI
ASD BAILA DANCE SCHOOL SPOLETO
FINAURO NICHOLAS
Primo Classificato Campionato Italiano Individuale categoria arco compound assistito – Bevagna 20 e 21 settembre 2025
STOCCHI LAVINIA
Prima Classificata Campionato Italiano Indoor categoria arco ricurvo tradizionale
Como 1 e 2 novembre 2025
SMERILLI KETY
Prima Classificata Campionato Italiano Indoor categoria arco storico libero Como 1 e 2 novembre 2025
CASINI BENEDETTA
Terza Classificata Campionato Italiano Individuale categoria arco ricurvo tradizionale – Bevagna 20 e 21 settembre 2025
COMPAGNIA ARCIERI DEL BOSCO SACRO
BENVENUTO GINI
(conseguito il record del mondo “colpi diretti su bersaglio rigido)
ASD BOXE SPOLETO
ZAMPESE CHLOÈ, MARIOTTI MICOL, BRUGNOLO BENEDETTA, ZAMPORLINI BIANCA
(vincitrici medaglia oro gara squadra Campionati regionali Pony)
BERNARDI CAMILLA
(Vincitrice del Pony Master Show)
FRANCESCA BIANCONI
per il salto ostacoli medaglia di bronzo ai campionati regionali Pony categoria esordienti pony classificata prima regionale e finalista nazionale a progetto sport salto ostacoli di Cattolica. Terza classificata concorso di selezione per FieraCavalli Verona
SIMONA COLANTONI
(medaglia d’argento ai campionati regionali dressage)
ARIANNA BERARDI
(medaglia di bronzo ai campionati centromeridionali svolti a Narni)
ASD SPOLETO COUNTRY CLUB
PAOLO ORAZI
(2°classificato/ 3° classificato) campionati italiani vari,
Raffaele Cavalli
1° classificato Cat. M 4 al campionato Italiano di Ciclo scalata a Montefalcone Appennino (MC)
3° classificato Cat. M 4 al campionato Italiano di medio fondo a Pretoro (CH)
3° classificato Cat. M4 al circuito Gran Fondo Marche
Ugo Laudati
1° Classificato Cat. M 6 al campionato Italiano Gravel a Rocca di Mezzo (AQ)
2° classificato Cat. M 6 al campionato Italiano di medio fondo a Pretoro (CH)
Orazi Paolo
2° classificato Cat. M 9 al campionato Italiano di Ciclo scalata a Montefalcone Appennino (MC)
3° classificato Cat. M 9 al campionato Italiano di crono scalata a Ruoti (PZ)
3° classificato Cat. M 9 al campionato Italiano di medio fondo a Pretoro (CH)
Emanuele Mancini
2° classificato Cat. Elite Sport al campionato Italiano di medio fondo a Pretoro (CH)
2° classificato Cat. Elite Sport Cat. Elite Sport al campionato Italiano ciclismo su strada Sora (FR)
Ha vinto tre tappe al giro dell’Umbria amatori, classificandosi secondo nella classifica generale Cat. Elite Sport
Emanuele Laureti
2° classificato Cat. M 4 al campionato Italiano di Ciclo scalata a Montefalcone Appennino (MC)
Giuseppe Calabrese
3° classificato Cat. M 5 Campionato italiano di Endurance MTB a Fermo
2° classificato Cat. M 4 al campionato Italiano di Ciclo scalata a Montefalcone Appennino (MC)
ASD BICI CLUB SPOLETO