Spoleto per lo sport, riconoscimenti a oltre 100 atleti | Foto - Tuttoggi.info

Sono stati oltre 100 gli atleti che sono stati premiati nel corso della iniziativa “Spoleto per lo sport”, ospitata al PalaRota e promossa dal Comune di Spoleto in occasione del calendario di eventi “Accade a Natale a Spoleto”. A consegnare medaglie e targhe a sportivi di ogni età sono stati i rappresentanti della Giunta comunale (presenti il sindaco Andrea Sisti, gli assessori Danilo Chiodetti, Federico Cesaretti, Agnese Protasi, Luigina Renzi e Giovanni Maria Angelini Paroli), il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti e la consigliera Vania Buffatello, il consigliere regionale Stefano Lisci, i rappresentanti di diverse federazioni sportive e l’olimpionica spoletina – che negli ultimi mesi ha lasciato l’attività agonistica – Agnese Duranti.

Un pomeriggio – condotto da Fabio Pinchi e organizzato dall’ufficio sport del Comune e da Daniele Minni di Valleumbrasport – che è stato intervallato da alcune esibizioni (come quella delle ragazze della Fenice) e interviste.

Spoleto per lo sport, tutti i premiati

Di seguito tutti i premiati nel corso dell’iniziativa.

CATANOSSI LORENZO

Prima Prova Interregionale-Ariccia 8° classificato

SIGISMONDO PALMIERI

Prima prova Nazionale -Ravenna- 7° classificato

Accademia Scherma Spoleto Asd

MIRKO GORI

7 volte Campione del Mondo di Kickboxing

LORENZO FERRACCHIATO

Campione Italiano Giovanile Pomezia

FIGHT CLUB SPOLETO

GIORGIA TAINI

campionato Spartan Race Italy – 2025 Corsa ad ostacoli su varie distanze. 2° posto di categoria nella National Series femminile

SQUADRA STAFFETTA MISTA

competizioni hyrox italiane ed europee 1° e 2° posto settembre 2025

SQUADRA STAFFETTA FEMMINILE

competizioni hyrox italiane ed europee 2 ° posto rimini giugno

MUD & GLORY

LUCREZIA PIERNERA

vicecampionessa italiana U16 di Padel atleta della nazionale giovanile già protagonista a Mondiali ed Europei

CIRCOLO PADEL SPOLETO

TEAM IL CERCHIO SPECIAL OLYMPICS

COOP. IL CERCHIO/PETER PAN/SOCIAL SPORT

SQUADRA IV CATEGORIA CALCIO PARALIMPICO

Vincitori Campionato Interregiobnale Umbria- Marche 2° Livello

USD SUPERGA 48

BURELLI FILIPPO

Giovane pilota di Go Kart

GIANMARCO GIANNONI

Vicecampione regionale Motocross

TEAM GIACOMELLI RACING

ROBERT LOKOTOSH

Giovane campione di pugilato già vincitore di vari incontri

BOXING CLUB DIEGO BARTOLINI

BRUNORI JACOPO

Ha solo 7 anni ma è già un campione di minimoto

Vinto Trofeo Inverno categoria Mini Moto – Junior A

MOTO CLUB SPOLETO

SCOTACCI ALBERTO

giovane tennista ha già vinto diversi tornei giovanili ed è pronto a scalare la classifica U16 internazionale

ASD TENNIS CLUB 2 VALLI

ANNA CASELLI

Maestra di tennis che ha salvato la vita ad un giocatore di padel colto da arresto cardiaco, premiata da Cristian Baroni dell’associazione Il Sorriso di Teo

CIRCOLO TENNIS 2 VALLI

ENRICO ED EMMA CALANDRI

CANICROSS

EDOARDO PICCIONI

6° classificato agli Open di Karate di Danimarca (Copenhagen) -Specialità Kata – Categoria Seniores; Campione Regionale Fijlkam 2025 – Karate Specialità Kata – Categoria Seniores; 8° classificato ai Campionati Italiani Assoluti Fijlkam 2025 – KarateSpecialità Kata – Categoria Seniores; Campione Nazionale CSEN 2025 – Specialità Kata – Categoria Seniores.

KARATE

SQUADRA CALCIO INTEGRATO

ASD DUCATO CALCIO

SQUADRA BASKIN

GIROMONDO BASKET

ENRICO BENEDETTI – MARCO TULLIO BELLINI – VALERIO SANTARELLI

Giovani cestisti spoletini che giocano con le giovanili della Sebastiani Rieti, squadra di serie A di basket

AGATA PINCHI

Giocatrice della Roma Calcio, vincitrice Scudetto U17 e giocatrice della Nazionale Italiana U17

GILDA FRANCESCHINI

Giovane campionessa di bocce

BOCCIOFILA CITTA’ DI SPOLETO

PAOLO GIANFELICI

premio speciale podista e specialista del canicross, ultramaratoneta che ha percorso più di 140mila km

ATLETICA 2S SPOLETO

FERRACCHIATO GIAMPAOLO e OMERO ONORI

Campioni italiani di Ruzzolone a Squadra

RUZZOLONE SPOLETO

VALERI DANIELE (compact sport)

Mondiali di Sporting, bronzo nella gara a squadre

TIRO A VOLO

CLAUDIA ROMOLI

NBFI “Natural Bodybuilding & Fitness Italy”

EMMA PIOLI (ritmica)

1^ Class. Interregionali Gold GR alla palla e alla fune – 8^ ai Campionati Italiani Gold a Caorle

FRANCESCA FEDERICONI e GIORGIA FEDERICONI (ritmica)

1^ Class. Gara di coppia Interregionali Gold – 7^ ai Campionati Italiani Gold a Caorle

QERSHIJA AIDA e QERSHIJA VANESSA (artistica)

Fermo 1^ e 2^ Class. Torneo Nazionale Gol Allieve Fermo 2025

PIETRO GIUNTI (artistica)

2^ Classificato Camp. Individuale LE Silver corpo libero – Rimini 2025

SQUADRA NAZ. SERIE D CAT. LB (artistica) 2° posto

AVANZI LUDOVICO

PROIA SAMUELE

D’ALESIO RICCARDO

RITMICA

PERCA JENNIFER MICOL

Cat. LD Allieve 2^ al corpo libero medaglia d’argento 7^ alla palla

TANI ELENA

Cat. LD Allieve 8^ al corpo libero

STOCCHI ALICE

Cat. LD Allieve 7^ al nastro

ARTISTICA

BABAN SARA ALEXANDRA

Cat. LE J2 1^ Classificata al corpo libero

BELLINI MARIA

Cat LE S2 8^ Classificata al corpo libero

PROIETTI SOFIA

Cat. LD J2 2^ Classificata allround

NICOLUCCI GIADA

Cat. LD J1 8^ Classificata allround

SUCCHIELLI MARGHERITA

Cat. LC J1 3^ Classificata allround

MARIANI IRENE

Cat. LC J1 5^ classificata allround

SCARABOTTINI VERONICA

Cat. LC Allieve 9^ Classificata allround

BENEDETTI LAVINIA

Cat. LB J1 10^ Classificata allround

ASD POLISPORTIVA LA FENICE

ARMADORO VALENTINA

oro mondiale shitoryu (wsshrkf), kata master, croazia

MIGNO FRANCESCO

oro mondiale shitoryu (wsshrkf), kata ragazzi, croazia

ASCANI LORENZO

oro mondiale shitoryu (wsshrkf), kumite ragazzi, croazia

FILIPPI CARLO

oro campionato naz. assoluto uik, kumite cadetti, velletri (roma)

DICUONZO MARCO

oro campionato naz. assoluto uik, kumite ragazzi, velletri (roma)

PIERVISANI ERIKA

oro internazionale di londra, kata senior, londra

KARATE CALZOLA

SILVIO MARCELLI

Campione italiano salto con l’asta M75

BEFANI RICCARDO

(5° classificato campionati italiani assoluti)

RENAI GIORGIA

7° classificata campionati italiani lancio del martello

DINI ARMELDA

10° classificata campionati italiani categoria cadetti 2000 mt.), ANGELICA GENTILI

4° classificata lancio del martello

DANIELE PETRINI

Campone regionale di mezza Maratona

PIERGIORGIO CONTI

21 volte Maratone di New York

ATLETICA 2S

SQUADRA UNDER 17

Vincitrice campionato Provinciale

DUCATO CALCIO

LUCREZIA MANCINI

bronzo ai campionati italiani assoluti 200 rana

record italiano cadette vasca corta 200 rana

Atleta della nazionale giovanile

NOEMI SUADONI

Vicecampionessa italiana categoria Ragazze 1500

CARTA TOMMASO

Finali nazionali campionati italiani giovanili

MANCINI TOMMASO

Finali nazionali campionati italiani giovanili

FIGOLI FRANCESCA

Finali nazionali campionati italiani giovanili

ASD SPOLETO NUOTO

MATTEO CHERUBINI

2° Classificato Campiotato Interregionale Gimkana under 10 Endas in sella con Gonzales

SOFIA BALDELLI

3° Classificata Campionato Interregionale Gimkana under 10 Endas in sella con Gonzales

GELMETTI ALESSANDRA

2° Classificata Campionato interregionale Gimkana Senior Endas in sella con Woodstok

TOMMASO CONTI

1° Classificato Campionato Regionale Salto ostacoli cat LP50 Fise in sella con Cica– Partecipazione alle Poniady e 5°classificato alla cat.Viva Le Ponyadi in sella con Cica – 4°Campiotati Centro Meridionali in sella con Cica – 1° classificato progetto multisciplinare in sella a Cica

BENEDETTA SANTINI

4° Classificata Campionato Regionale Salto ostacoli cat LP50 Fise in sella a Freddy -2°LP50 cat Salto Ostacoli LP50 in sella a Freddy – Partecipazione al Pony Master Show-

CLARE ANNE PEDRICK

2° Classificata Campionato Regionale Salto ostacoli cat B100 Fise in sella con Germano Belga

TERESA BARTOLONI

1° Classificata Campionato Regionale Salto ostacoli cat Trofeo Small Fise in sella con Corlander

LORENZO CELESTI

1° Classificato Campionato Regionale Salto ostacoli Cat Trofeo Large Fise in sella TIBO DU VERY

LUCA TIBURZI

1° Classificato livello base junior stile di base nel Nazionale A Salto ostacoli cat C110 Fise in sella a KILLADY DU PETIT VIVIER

RACHELE TIBERIA

2° Classificata Nazionale A Salto ostacoli cat b80 Fise in sella con Stella

VALENTINA BEVILACQUA

1° Classificata Nazionale A *** Salto ostacoli cat C115 Fise in sella Zodiac

ASD CENTRO IPPICO LA SOMMA

GP PROJECT – ALESSIO ALTAI (TEAM MANAGER)

VELOCITÀ MOTO 3

CRISTIAN LOLLI

MOTO CLUB SPOLETO

RINALDI SARA

medaglia d’oro under 15 karate Daido Juku-Kudo

SEMKIIASH SOLOMIIA

medaglia d’oro under 18 karate Daido Juku-Kudo

ELISABETTA MANCINI

3° posto danza del ventre Portogallo Competion

PICCIONE ERIKA

1°posto jive interregionale

PANTA ALESSANDRA MELISSA

1° Posto CHA CHA CHA concorso Interregionale

MEDUGNO AZZURRA

1° posto rumba Interregionale

CALABRESI ROBERTO/MOLINI MILENA

1°CLASSIFICATI danze standard Camp. Nazionale)

DESIANTE ANDREA VITO/MOLINI FRANCESCA

(1°classificati danze latine campionato nazionale)

SQUADRA SYNCRO DANCE: TOMASONE PIETRO, GIUSEPPONI DANIELA, CAPPUCCINI DONATELLA,ROSSI ROSA, TOBIASZ MALGORZATA

(1° Classificati Syncro Dance con. Interrogionale)

CESARINI GIOIA, GOSTEVSKII DANIIL

(1°classificati camp. Ita. Combinata 19/34 anni classe “a”)

GJOKA MERY

(1° posto Conc. Inter), Corso Avanzato Danza Contemporanea (3° posto sance Festival Foligno), Corso intermedio danza contemporanea (3 ° posto foligno dance Festival)

ASD TEAM DANCE SPOLETO

ROBERTO CARRARESI

Consigliere nazionale di Fitp

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

EDOARDO CAPOTONDO

Campione regionale Junior Enduro MTb

BIKE CYCLING TEAM

NARDI GABRIELE

Campione Italiano Spec. Pistola Automatica cat.J2U, Campione Regionale Spec. Pistola Automatica cat.J2U, Campione Regionale Pistola Sportiva cat.J2U, Campione Regionale Pistola Standard catJ2U, Campione Regionale Pistola 10m cat.J2U

CAPONE MATTEO

Campione Italiano Spec. Pistola Sportiva 10M cat. Allievi, Campione Regionale spec.Pistola m10 cat. Allievi, Campione Regionale spec.PistolaSportiva m10 cat. Allievi

CAPONE MATILDE

Campione Regionale Pistola m10 cat.J2D

MACCHITELLA CLAUDIA

Campione Regionale Carabina 10m cat.J2D

BISACCIONI AMANDA

Campione Regionale Carabina a 10m cat. Giovanissimi

DE MARCHI FABIO

Campione Regionale Pistola 10m cat. Giovanissimi

TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZ. SPOLETO

SBRICCOLI CARLO:

Pistola Paralimpico: Campione Regionale, 5° classificato Campionati Italiani

SIMEONI PIERPAOLO

Carabina paralimpica: Campione Regionale, 7° Classificato Campionati Italiani

DENITTIS SIMONE

8° classificato Campionati Italiani

TIRO A SEGNO PARALIMPICO

COSTANZI ROBERTO

PERINI NICCOLÒ

1° premio camp. naz. di judo categ. senior-73 kg.

JUDO

X2 FITNESS

PAGLIACCI ALESSANDRO

3’ cat M1 Enduro Circuit Umbria – #1 Città di Castello

2’ cat M1 Enduro Circuit Umbria – #2 Spoleto

2’ cat M1 Enduro Circuit Umbria – #3 Perugia

2’ cat M1 Enduro Circuit Umbria – #4 Deruta

PERONI FRANCESCO

5’ cat EB1 Enduro Circuit Umbria – #1 Città di Castello

1’ cat EB1 Enduro Circuit Umbria – #2 Spoleto

5’ cat EB1 Enduro Circuit Umbria – #3 Perugia

3’ cat EB1 Enduro Circuit Umbria – #4 Deruta

GIULIO MUSIANI

grande protagonista del circuito enduro umbria marche toscana

ASD 2010 GRAVITY TEAM

SQUADRA DI CALCIO PROMOSSA IN ECCELLENZA

ASD SPOLETO

SOFIA PROIETTI LIPPI

nella specialità “Gimkana western” nel campionato interregionale (Umbria/Abruzzo) vince nella categoria babes e conquista l’argento nella categoria youth. Nelle stesse categorie ha conquistato il doppio titolo regionale. Bene anche nella specialità “Monta da lavoro veloce” con l’argento ai regionali nella categoria avviamento junior e un ottimo quarto posto al campionato nazionale.

MICHELLE MARI

invece nella specialità “Gimkana western” è terza nella categoria youth e seconda nella categoria babes al campionato interregionale (Umbria/Abruzzo). Ai regionali argento nella categoria babes e quinto posto ella categoria youth. Nella specialità “Monta da lavoro veloce” sale sul terzo gradino del podio ai regionali.

AGNESE SCARABOTTINI

nella specialità “Gimkana western” vince l’oro nella categoria Junior al campionato interregionale (Umbria/Abruzzo) ed è terza nella categoria ladies. Nella categoria junior si laurea campionessa regionale. Agnese è anche campionessa umbra junior nella specialità “Monta da lavoro veloce”.

ANNA ELISEI

nella specialità “Gimkana western” è seconda al campionato interregionale (Umbria/Abruzzo) nella categoria ladies e sesta nella categoria non pro. Ai regionali, sempre nella categoria non pro, è quarta. Nella specialità “Monta da lavoro veloce” al campionato regionale chiude undicesima nella categoria amatoria.

CLUB CAVALLI E NATURA 2.0

SQUADRA CALCIO A5 Under 15

Campione regionale

DUCATO CALCIO

SCI CLUB SPOLETO

Miglior Sci Club del Comitato FISI Umbria-Marche

IL MAESTRO EZIO MATTIOLI

Inizia da bambino a partecipare a gare di danza standard regionali (di cui è campione dal 1998 al 2010) nazionali e poi internazionali . Nel 2015 conosce Vesela Nedyalkova e insieme partecipano al primo mondiale nel 2016 in Danimarca poi Polonia 2017 e Mosca 2018 classificandosi sempre tra i primi 30. Ultimo mondiale 2021 a Dubai dove con la sua ballerina e compagna di vita Vesela (rappresentanti campioni della Bulgaria dal 2015 ) raggiungono la 23^ posizione. Sospende la sua carriera classificandosi al 13 posto nel ranking mondiale per dare spazio alla nascita del suo bimbo Viktor. Nel 2025 aggiunge la qualifica di giudice internazionale di gare standard Wdsf.

ALESSIA BALIANI

Umbria, dance festival concorso Open nazionale categoria 10/11 anni categoria D, 5 posto latin style tecnica rumba

Umbria, dance festival concorso Open nazionale categoria 10/11 anni categoria D, 5 posto latin style tecnica cha cha cha

Umbria, dance festival concorso Open nazionale categoria 10/11 anni categoria D, 3 posto latin style tecnica samba

Umbria, dance festival concorso Open nazionale categoria 10/11 anni categoria D, 4 posto latin style tecnica jive

CIDS CUP coordinamento regionale umbria categoria 10/11 classe D ,7 posto latin style tecnica jive

CIDS CUP coordinamento regionale umbria categoria 10/11 classe C ,1 posto latin style synchro combinato 5 balli

SOFIA LEZI

CIDS CUP coordinamento regionale umbria categoria 10/11 classe C ,1 posto latin style synchro combinato 5 balli

ALESSIA RIPANTI

GIORGIA SABBATINI

9 marzo Spoleto

4a in tutti i balli

1a syncro con Alessia Ripanti

6 aprile Terni

2a jive

4a samba

5a cha cha e rumba

21 aprile todi

4a jive

5a negli altri 3 balli

18 maggio Foligno

5a comb. Latin style

15 Giugno Spoleto coppa regionale

Prima in tutti i balli

ANNAMARIA MANILI-PAOLO SABBATUCCI

primi classificati nelle gare

Cids Cup Festival centro (Terni)

Dance unique Cup (Foligno)

Campionato regionale fidesm Umbria

Campionati italiani (Rimini)

GIANLUCA FELICIANI-IVANA SANTONI

Campionato regionale FIDESM Umbria, Ivana santoni Gianluca feliciani classificata: 1 posto categoria: senior classe C danze standard Spoleto 15 giugno 2025

Dance unique Cup Foligno classificato 2 posto classe C categoria 65/69 danze standard . Foligno 18.05.2025

Danze unique Cup Foligno classificato 1 posto categoria 65/OL classe D disciplina salsa. Foligno 18.05.2025 Stessa categoria stessa data 1 posto Bachata

Cidscup classificato 4 categoria C standard

Festival centro 6 aprile 2025 4 posto classe C standard

SIRO TRISCIANI-ROBERTA LEZI

3 classificati Gara a Foligno

SANDRA DE ANGELIS-REMO SABBATUCCI

CIDS CUP Spoleto

5 posto Mazurca Valzer lento

4 posto Foxtrot

Festival Centro Terni

4 posto Valzer lento

3 posto Mazurca e Foxtrot

Coppa regionale FIDESM UMBRIA

3 posto Mazurca. Valzer lento

2 posto Foxtrot

PAOLO CORAGGI-MARISA BINI

CIDS CUP. Spoleto 9/03/2025: 2° posto Classe D Foxtrot,

4° posto Classe D Mazurca

FIDESM Umbria

Spoleto 15/06/2025: 1°posto classe D Mazurca,

1°posto classe D Foxtrot,

2°posto classe D Valzer lento

CIDS ASC TERNI 06/04/2025

4° posto Classe D Foxtrot

3° posto Classe D Mazurca

Manfredo e Luana

Antonio e Loredana

PAOLO BIANCHI-SERENELLA BIZZARRI

Dance unique cup Foligno 5 classificati

Terni festival del centro 4 classificati

DANILO PONTI-DANIELA NICOLAI

Dance nique Cup Foligno 1 posto latini 6 posto stadard

Festival centro Terni 1 posto latini 6 posto standard

CIDS CUP Spoleto 1 posto standard 1 posto latini

LOREDANA CICOGNA/ANTONIO TEBALDI

MANFREDO BERNARDINI/LUANA ROSATI

ASD BAILA DANCE SCHOOL SPOLETO

FINAURO NICHOLAS

Primo Classificato Campionato Italiano Individuale categoria arco compound assistito – Bevagna 20 e 21 settembre 2025

STOCCHI LAVINIA

Prima Classificata Campionato Italiano Indoor categoria arco ricurvo tradizionale

Como 1 e 2 novembre 2025

SMERILLI KETY

Prima Classificata Campionato Italiano Indoor categoria arco storico libero Como 1 e 2 novembre 2025

CASINI BENEDETTA

Terza Classificata Campionato Italiano Individuale categoria arco ricurvo tradizionale – Bevagna 20 e 21 settembre 2025

COMPAGNIA ARCIERI DEL BOSCO SACRO

BENVENUTO GINI

(conseguito il record del mondo “colpi diretti su bersaglio rigido)

ASD BOXE SPOLETO

ZAMPESE CHLOÈ, MARIOTTI MICOL, BRUGNOLO BENEDETTA, ZAMPORLINI BIANCA

(vincitrici medaglia oro gara squadra Campionati regionali Pony)

BERNARDI CAMILLA

(Vincitrice del Pony Master Show)

FRANCESCA BIANCONI

per il salto ostacoli medaglia di bronzo ai campionati regionali Pony categoria esordienti pony classificata prima regionale e finalista nazionale a progetto sport salto ostacoli di Cattolica. Terza classificata concorso di selezione per FieraCavalli Verona

SIMONA COLANTONI

(medaglia d’argento ai campionati regionali dressage)

ARIANNA BERARDI

(medaglia di bronzo ai campionati centromeridionali svolti a Narni)

ASD SPOLETO COUNTRY CLUB

PAOLO ORAZI

(2°classificato/ 3° classificato) campionati italiani vari,

Raffaele Cavalli

1° classificato Cat. M 4 al campionato Italiano di Ciclo scalata a Montefalcone Appennino (MC)

3° classificato Cat. M 4 al campionato Italiano di medio fondo a Pretoro (CH)

3° classificato Cat. M4 al circuito Gran Fondo Marche

Ugo Laudati

1° Classificato Cat. M 6 al campionato Italiano Gravel a Rocca di Mezzo (AQ)

2° classificato Cat. M 6 al campionato Italiano di medio fondo a Pretoro (CH)

Orazi Paolo

2° classificato Cat. M 9 al campionato Italiano di Ciclo scalata a Montefalcone Appennino (MC)

3° classificato Cat. M 9 al campionato Italiano di crono scalata a Ruoti (PZ)

3° classificato Cat. M 9 al campionato Italiano di medio fondo a Pretoro (CH)

Emanuele Mancini

2° classificato Cat. Elite Sport al campionato Italiano di medio fondo a Pretoro (CH)

2° classificato Cat. Elite Sport Cat. Elite Sport al campionato Italiano ciclismo su strada Sora (FR)

Ha vinto tre tappe al giro dell’Umbria amatori, classificandosi secondo nella classifica generale Cat. Elite Sport

Emanuele Laureti

2° classificato Cat. M 4 al campionato Italiano di Ciclo scalata a Montefalcone Appennino (MC)

Giuseppe Calabrese

3° classificato Cat. M 5 Campionato italiano di Endurance MTB a Fermo

2° classificato Cat. M 4 al campionato Italiano di Ciclo scalata a Montefalcone Appennino (MC)

ASD BICI CLUB SPOLETO