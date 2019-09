“Spoleto per la Scuola”, la presentazione del catalogo martedì 24 settembre al Liceo Artistico

Anche quest’anno il Comune di Spoleto presenterà le proposte progettuali rivolte alle scuole cittadine per l’anno scolastico 2019/2020, nell’ambito dell’iniziativa pubblica “Spoleto per la Scuola” in programma martedì 24 settembre alle ore 16.00 presso il Liceo Artistico di Spoleto (Piazza XX settembre).

Il consueto catalogo di progetti didattici, che verrà illustrato dal vicesindaco e assessore alla Scuola Beatrice Montioni , raccoglie le offerte didattiche elaborate dagli Enti e dai soggetti Istituzionali della città ed ha lo scopo di agevolare Docenti e Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado nella predisposizione del piano territoriale dell’offerta formativa (POFT).

Il Comune di Spoleto, infatti, riserva da molti anni una particolare attenzione ai POFT delle scuole, consapevole dell’importanza che questo ha per l’integrazione scuola/territorio e interpretando il ruolo di facilitatore nell’attivare la cooperazione e l’incontro tra Scuola e Istituzioni, Associazioni e Enti di vario genere.

Nell’ambito dell’iniziativa di presentazione che verrà strutturata, come di consueto, sotto forma di fiera espositiva, i soggetti territoriali attivi sul fronte dell’educazione saranno a disposizione dei docenti per promuovere le proprie attività.

