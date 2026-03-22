Spoleto, riapre l’Osteria del Trivio: nuova gestione nel segno della tradizione e della qualità. Offerta di lavoro - Tuttoggi.info

L’idea è chiara: valorizzare la tradizione spoletinaLa nuova gestione è anche alla ricerca di personale da inserire regolarmente nello staff

Ha riaperto da alcune settimane, con una nuova gestione e tanta voglia di riportare in tavola i sapori autentici del territorio, l’Osteria del Trivio di Spoleto, storico locale del centro cittadino rimasto chiuso nel periodo del Covid. Oggi a guidare questa nuova fase sono Paolo e Romina, che hanno scelto di ridare vita a uno spazio conosciuto e apprezzato, puntando su una proposta gastronomica capace di unire identità, ricerca e attenzione alla qualità.

L’idea alla base della riapertura è chiara: valorizzare la tradizione spoletina, partendo dalle ricette e dai sapori che appartengono alla cultura del territorio, ma con uno sguardo contemporaneo, fatto di rivisitazioni innovative, cura nella presentazione dei piatti e attenzione alla scelta delle materie prime.

Un progetto che guarda quindi alla cucina locale non in modo nostalgico, ma dinamico, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza che conservi il legame con la memoria gastronomica spoletina, aprendosi allo stesso tempo a nuove interpretazioni. Una formula che punta a coniugare qualità, accoglienza e identità, in uno dei punti più caratteristici della città.

La riapertura dell’Osteria del Trivio rappresenta anche un piccolo ma significativo segnale per il tessuto economico e sociale del centro storico: il ritorno di un’attività di ristorazione dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia è infatti anche un segno di fiducia, investimento e volontà di ripartenza.

In questa fase di rilancio, la nuova gestione è anche alla ricerca di personale da inserire regolarmente nello staff. In particolare, l’Osteria del Trivio cerca una figura da impiegare come aiuto cucina/lavapiatti, con regolare contratto di lavoro. Un’opportunità concreta per chi è alla ricerca di un impiego nel settore della ristorazione e desidera entrare a far parte di una realtà che punta a crescere facendo leva sulla serietà professionale e sulla valorizzazione del lavoro.

Per Paolo e Romina, infatti, la qualità del servizio e della proposta passa anche dalla costruzione di una squadra affidabile e motivata, capace di accompagnare il percorso di questa nuova avventura imprenditoriale nel cuore di Spoleto.