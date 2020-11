Spoleto-Norcia Gravel, bilancio 2020 con un occhio al 2021 - Tuttoggi

A un mese dallo svolgimento della seconda edizione, non si placa l’entusiasmo attorno la Spoleto-Norcia Gravel che continua a riscuotere consensi

A un mese dallo svolgimento della seconda edizione, non si placa l’entusiasmo attorno la Spoleto-Norcia Gravel che continua a riscuotere consensi e si guarda con ottimismo alla sua riproposizione nel 2021 nella data del 20 giugno.

Con il quartier generale dell’evento posto a Scheggino e le dovute precauzioni anti Covid-19, l’evento del 18 ottobre scorso ha conteggiato circa 300 richieste di iscrizione e 250 partenti: ai 50 non partecipanti è stata concessa l’opportunità di poter partecipare alla prossima edizione a titolo gratuito.

Questa particolare bici “ibrida” tra quella da corsa e la mountain bike non ha temuto le variazioni proposte dai percorsi breve (34 km), medio (72 km) e lungo (97 km) che hanno permesso di visitare luoghi non interessati dal percorso della SpoletoNorcia in MTB tra la Greenway del Nera e Sant’Anatolia, passando per Scheggino fino a Caprareccia, per poi seguire su una carrareccia che ha portato i partecipanti fino a Spoleto, risalendo sulla famosa e panoramica ex Ferrovia, poi asfalto fino a Forca di Cerro.

Il Gravel è una disciplina in rapida ascesa e potrebbe veramente essere una delle chiavi di volta per valorizzare ulteriormente il cicloturismo.

“Non era scontato portare a termine questa edizione con l’emergenza sanitaria in corso – ha spiegato Luca Ministrini in rappresentanza del comitato organizzatore dell’evento gravel -. Non ce l’avremmo fatta senza il sostegno del comune di Scheggino e per questo ringrazio il sindaco Fabio Dottori e la sua giunta che li abbiamo visti impegnati in prima fila perché nulla fosse lasciato al caso. Il momento è difficile un po’ per tutti ma avere la vicinanza di aziende importanti ci fa continuare a pensare in positivo per il futuro.

La Spoleto-Norcia Gravel ci ha ridato lo slancio per rimettere mano alla nostra partecipatissima cicloturistica di mountain bike che abbiamo calendarizzato nel fine settimana del 5 settembre 2021.

A giugno abbiamo anticipato la Gravel a Scheggino mentre l’evento nuovo del prossimo autunno sarà la Trebbiano Gravel a Castel Ritaldi il 17 ottobre 2021”.

Con i tanti contributi fotografici visibili sulla pagina Facebook de la Spoleto-Norcia Gravel, gli organizzatori hanno lanciato un’iniziativa per premiare la foto che riceverà più “mi piace” tra quelle più evocative di questa edizione, il cui autore vincerà l’iscrizione e la maglia tecnica della prossima edizione della Spoleto-Norcia Gravel.