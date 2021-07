Spoleto, mercoledì l'addio a Rosa Valentini - Tuttoggi

Si terrà mercoledì 28 luglio l'addio a Rosa Valentini, la 48enne di Spoleto morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla ss75 Centrale Umbra

Rosy, come molti la chiamavano, potrà essere salutata presso la Casa funeraria Amen in piazza d’Armi 1, dalle ore 8 alle ore 20. “Hai dato il senso più pieno alla tua vita e adesso lo stai dando alla tua morte. Grazie” avevano scritto i suoi familiari dopo la tragedia.

Rosa Valentini, commessa del supermercato Coop di Spoleto, era conosciuta e ben voluta da tantissime persone. La sua morte improvvisa ha destato grande commozione in città.

Giovedì 15 luglio stava viaggiando in macchina in direzione Perugia quando è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Trasportata al Santa Maria della Misericordia, le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. È morta in ospedale due giorni dopo. Mercoledì quanti lo vorranno potranno renderle l’ultimo saluto. Saranno raccolte offerte che verranno destinate in beneficenza.