Spoleto, masterclass del direttore della Banda musicale dell'Esercito - Tuttoggi.info

Spoleto sarà per un giorno capitale degli strumenti a fiato grazie alla masterclass organizzata dalla banda musicale “Città di Spoleto” in collaborazione con l’associazione nazionale della Polizia di Stato e con il patrocinio del Comune di Spoleto. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre, alla Scuola di Polizia, dove arriveranno musicisti di banda da tutto il centro Italia per la giornata di studio con il Maestro Filippo Cangiamila, direttore della banda dell’Esercito Italiano. L’obiettivo è incentivare la capacità di ascolto e di esecuzione con lo strumento, attraverso un percorso di crescita artistica e di condivisione della passione per la musica, in un ambiente stimolante e collaborativo.

A conclusione delle attività è in programma (ore 17.30) una lezione-concerto, aperta al pubblico, diretta dal Maestro Cangiamila, che non solo farà eseguire i brani oggetto di studi nel corso della giornata, ma guiderà gli ascoltatori all’interno di ogni singolo pezzo. Il repertorio, tutto originale per orchestra di fiati, prevede come perno l’esecuzione della First Suite for military band di Gustav Holst e sarà aperto ai musicisti delle bande presenti. Un appuntamento di grande spessore culturale e formativo, che rientra tra le numerose attività promosse sul territorio dalla banda cittadina, diretta dal Maestro Lorenzo Rosati e presieduta da Matteo Filippi, che punta a rafforzare sempre di più il legame con il territorio, tra identità, tradizione e futuro. Grande attenzione, infatti, viene rivolta ai giovani, grazie anche alla costituzione, da più di un anno, della Spoleto Young Band, la brillante formazione giovanile dell’associazione.

La banda musicale Città di Spoleto è al lavoro per altri due eventi importanti: oltre alla partecipazione al tradizionale concerto dell’8 dicembre, organizzato dall’Avis, la banda sta lavorando per un altro importante momento musicale, che si svolgerà in città in occasione di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.

Per partecipare alla lezione concerto di domenica pomeriggio è necessaria la prenotazione nominativa al numero 3384771335

FiILIPPO CANGIAMILA

Filippo Cangiamila (Palermo, 1980). Musicista multiforme e dagli svariati interessi ha conseguito i diplomi di primo e secondo livello in trombone, entrambi con il massimo dei voti. Contemporaneamente allo studio e al perfezionamento strumentale si diploma in strumentazione per banda, direzione d’orchestra e, sempre con il massimo dei voti, in composizione (con A. Meoli).

Nel passato da strumentista ha vinto concorsi e audizioni e ha collaborato con importanti teatri e orchestre, fra cui il Teatro Lirico di Cagliari, l’Accademia Nazionale di S. Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona. Dal 2002 al 2007, dopo aver vinto i relativi concorsi, è stato secondo e primo trombone dell’Orchestra Sinfonica di Roma con la quale ha sostenuto cinque stagioni musicali nella capitale e tournée estere in San Pietroburgo, Belgrado, Berlino, Madrid, Londra, Atene, Brasilia, Rio de Janeiro.

Nel novembre 2008 è stato premiato al concorso internazionale per trombone solista ‘Città di Chieri’. Sempre come solista, interessato anche alla musica contemporanea, ha eseguito diverse opere in presenza di compositori quali Azio Corghi e Aldo Clementi e ha fatto parte dell’ensemble ‘Algoritmo’ con il quale si è esibito a Roma, Amsterdam, Cracovia e Varsavia.

Dal 2008 al 2012 è stato esecutore di ‘flicorno basso’ (euphonium) nella Banda della Guardia di Finanza.

Nel 2012 ha vinto il concorso come maestro vicedirettore della Banda del Corpo di polizia penitenziaria e, abbandonando l’attività di strumentista, ha ricoperto tale ruolo fino al marzo 2019.

Molto attivo come compositore e trascrittore, suoi lavori sono stati eseguiti da importanti complessi (fra i quali la Banda del Corpo di polizia penitenziaria, la Fanfara della legione allievi Carabinieri di Roma e la Banda della Polizia di Stato) e solisti di fama internazionale come Steven Mead, Andrea Conti e Joseph Alessi.

Si è distinto inoltre in diverse competizioni nazionali e internazionali di composizione, fra i quali spicca il primo premio al ‘Concorso Valentino Bucchi’ (2004).

Sue composizioni sono edite da svariate case editrici, fra le quali Scomegna, Wicky e Mulph.

Come membro fondatore, direttore artistico e direttore musicale dell’Italian Brass Band ha vinto sette premi di rilievo internazionale, fra i quali tre primi premi in “challengesection” al 38° EBBC 2015 (Friburgo in Brisgovia, Germania), al 40° EBBC 2017 (Ostenda, Belgio) e al 41° EBBC 2018 (Utrecht, Olanda).

È spesso invitato come membro di giuria, direttore ospite o docente in corsi di esecuzione e direzione di banda in tutta Europa.

Nell’agosto 2015 è stato invitato al VI ‘Festival dei maestri’ di Collesano (PA), dedicato unicamente alle sue composizioni per banda.

Dal marzo 2019 è direttore della Banda dell’Esercito Italiano