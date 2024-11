Spoleto Jazz, Dave Weckl & Tom Kennedy Project chiudono la quinta edizione - Tuttoggi.info

Dopo due grandi sold out, la quinta edizione di Spoleto Jazz giunge al termine con un ultimo, straordinario concerto. Giovedì 7 novembre alle ore 21, presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, è in programma l’attesissima esibizione del Dave Weckl & Tom Kennedy Project. Questa formazione stellare, attualmente in tour europeo, riunisce il leggendario batterista Dave Weckl, il bassista Tom Kennedy, il saxofonista Eric Marienthal e il giovane pianista Stu Mindeman.

Dave Weckl è una leggenda della batteria. In oltre 40 anni di carriera, ha collaborato con innumerevoli artisti fra i quali George Benson, Chick Corea, Paul Simon, Madonna, Mike Stern, John Patitucci, Diana Ross e Robert Plant, affermandosi come uno dei più grandi batteristi viventi, sia tra i fan che tra gli esperti del settore. I suoi corsi e le sue video-lezioni hanno istruito e continuano ad istruire intere generazioni di batteristi.

Tom Kennedy, amico fraterno e collaboratore di Dave Weckl, è considerato uno dei migliori bassisti acustici ed elettrici al mondo. Negli anni ha suonato, sia dal vivo che in studio di registrazione, per leggende della musica e alcuni dei più grandi artisti contemporanei: Freddie Hubbard, James Moody, Nat Adderly, Sonny Stitt, Stan Kenton e Mike Stern solo per citarne alcuni.

Ospite speciale, candidato più volte ai Grammy Awards, il sassofonista Eric Marienthal è noto per il suo lavoro al fianco di Dave Weckl nella Chick Corea Elektric Band. Oltre ai suoi numerosi progetti solisti, Marienthal ha collaborato Lee Ritenour, David Benoit, Jeff Lorber, Chuck Loeb, Rush Freeman e molti altri.

Introdotto al pianoforte all’età di quattro anni, il giovanissimo pianista Stu Mindeman ha trascorso i suoi anni formativi a Santiago (Cile) e a Chicago (Illinois). Condivide spesso il palco con il famoso cantante jazz Kurt Elling e si è anche esibito con Fareed Haque, Gloria Estefan e molti altri. Una fitta programmazione di spettacoli lo tiene impegnato in tutto il mondo, sia sul palco che dietro le quinte, come compositore, arrangiatore e produttore.

Un finale imperdibile per celebrare Spoleto Jazz, festival d’eccellenza organizzato da Visioninmusica in collaborazione con il Comune di Spoleto, che anche quest’anno ha saputo portare in Umbria i grandi protagonisti del jazz internazionale, regalando al pubblico una rassegna di concerti unici e coinvolgenti, capaci di unire tradizione e innovazione in un’atmosfera unica nel suo genere.

Maggiori info e dettagli sul concerto sul sito ufficiale di Visioninmusica.

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket.it