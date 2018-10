Spoleto, incidente mortale a Baiano | Giovane indagato per omicidio stradale

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Un incidente mortale si è verificato alle prime ore del mattino in zona Baiano di Spleto; la vittima è un uomo di 80 anni, investito e ucciso da un’auto condotta da un ragazzo di circa 20 anni residente a Terni.

Secondo la prima ricostruzione dello schianto da parte dei Carabinieri, coordinati dal tenente Falginella, l’uomo era in attesa di un amico sul bordo del marciapiede. Improvvisamente è spuntata l’utilitaria condotta dal giovane ternano che ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro il muro e investendo in pieno il pedone che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto.

Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 che, purtroppo, hanno trovato l’anziano già privo di vita per le lesioni e i politraumi riportati nella dinamica del sinistro.

Il giovane è stato invece sottoposto all’alcoltest, risultato positivo, con un valore di 0,86 gr./l; per il conducente del mezzo, incensurato, è dunque scattata una denuncia per omicidio stradale.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa