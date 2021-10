Spoleto, inaugurato il supermercato Lidl alla ex Panetto e Petrelli - Tuttoggi

Taglio del nastro per il supermercato Lidl, creati 15 nuovi posti di lavoro. Ecco cosa rimane della ex tipografia

Taglio del nastro giovedì 30 settembre per il nuovo Lidl di Spoleto. Un supermercato ospitato nella nuova struttura dove un tempo c’era la storica tipografia “Panetto e Petrelli”. Un intervento che ha previsto la riqualificazione dell’area, con il recupero della facciata dell’edificio e la realizzazione di una parte completamente nuova e di posti auto.

Quello di Spoleto è il settimo store in provincia di Perugia della Lidl, catena di supermercati leader nella GDO con oltre 680 punti vendita in tutto lo Stivale. Sempre giovedì taglio del nastro anche a Cesano Boscone, in provincia di Milano. L’investimento complessivo sostenuto dall’Azienda sul territorio per queste due inaugurazioni ammonta a circa 15 milioni di euro.

Lidl a Spoleto, 15 nuovi posti di lavoro

Il nuovo supermercato Lidl in viale Martiri della Resistenza, 61/63 ha un importante risvolto dal punto di vista occupazionale, grazie alla creazione di 15 posti di lavoro. Inoltre, l’edificio è frutto di un intervento di riqualificazione urbana e di recupero industriale. Come detto, la struttura, a consumo di suolo zero, sorge, infatti, proprio sull’area precedentemente occupata dalla storica tipografia Panetto e Petrelli, ormai in disuso dal 2014. Il progetto ha permesso la conservazione della facciata delle ex palazzine degli uffici e dell’antico magazzino per la carta, grazie ad una sapiente opera di ristrutturazione e adeguamento sismico.

Dal punto di vista della viabilità, la Catena ha previsto l’allargamento di viale Martiri della Resistenza attraverso la realizzazione di una corsia di accumulo con il fine di agevolare l’accesso al punto vendita.

Per garantire il miglior servizio alla clientela il nuovo store Lidl sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale

La struttura, che si estende su un’area vendita di circa 1.100 mq, rientra in classe energetica A2, è dotata di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 18 kW. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED installato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. All’esterno dell’edificio Lidl ha utilizzato un asfalto ecologico composto da miscele ecocompatibili e si è occupata della piantumazione di edere rampicanti lungo i muri a confine. Nel parcheggio, dotato di oltre 80 posti auto con stalli inerbiti, è stata posizionata una colonnina per la ricarica di due auto elettriche a disposizione della clientela gratuitamente.

Una spesa smart

Anche nel nuovo punto vendita di Spoleto saranno disponibili per i clienti Lidl le migliori eccellenze gastronomiche del nostro Paese: freschissima frutta e verdura, gustosi latticini, carne e pesce di prima scelta, oltre a tante altre proposte DOP, DOC, IGP. Un vasto assortimento, dal miglior rapporto qualità-prezzo, che si rinnova ogni settimana con offerte imperdibili e prodotti ecosostenibili.

Inoltre, i clienti avranno la possibilità di usufruire di Lidl Plus: la carta fedeltà 100% digitale, che rivoluziona l’esperienza d’acquisto con numerosi vantaggi e coupon sconto.