Spoleto, domenica la gara podistica "Il 5mila del Granducato" - Tuttoggi.info

Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 in piazza Campello. La gara si terrà al Giro della Rocca, un circuito di 1 km da ripetere più volte a seconda della distanza da percorrere per le varie categorie.

PROGRAMMA ORARIO DELLE COMPETIZIONI:

Ore 8.00 Ritrovo giudici e concorrenti

Ore 9.30 Allievi AM, Juniores, Pro-Sen M (Assoluti e Master) con tempo sui 5 Km sotto i 20’ – 5 km omologati

Ore 10.00 Juniores F, Pro-Sen F (Assoluti e Master), Master M con tempo sui 5 km sopra 20’ – 5 km omologati

Ore 11.00 Cadette CF (14-15 anni; 2009-2008) – 3 Km (3 giri)

Ore 11.30 Allieve AF (16-17 anni; 2007-2006), Cadetti CM (14-15 anni; 2009-2008) – 4 Km (4 giri)

Ore 12.00 Ragazze RF (12-13 anni; 2011-2010) – 2000 m (2 giri)

Ore 12.10 Ragazzi RM (12-13 anni; 2011-2010) – 2000 m (2 giri)

Ore 12.20 Esordienti F5 (5-6-7 anni; 2018-2017-2016) – 300 mt

Ore 12.25 Esordienti M5 (5-6-7 anni; 2018-2017-2016) – 300 mt

Ore 12.30 Esordienti F8 (8-9 anni; 2015-2014) – 500 mt

Ore 12.35 Esordienti M8 (8-9 anni; 2015-2014) – 500 mt

Ore 12.45 Esordienti F10 (10-11 anni; 2013-2012) – 800 mt

Ore 12.55 Esordienti M10 (10-11 anni; 2013-2012) – 800 mt

ORE 10.45: PARTENZA “CAMMINATA DEL SORRISO” per le vie del CENTRO STORICO (Partecipazione libera ad offerta).

Gli orari potranno subire variazioni a seconda del numero degli iscritti a ciascuna gara o per altre necessità organizzative, previa tempestiva comunicazione a tutti gli atleti.

Per consentire la competizione, domenica 16 aprile dalle ore 7.00 alle 15.00 è vietata la sosta con l’obbligo di rimozione in via Gattaponi, via del Ponte, piazza Campello (aree di sosta comprese tra ingresso INPS, via Gattaponi e via del Ponte e nell’area antistante la Chiesa San Simone).

I titolari di abbonamento per la sosta nelle aree a pagamento, residenti o domiciliati nelle aree interdette alla sosta, potranno sostare in tutte le aree di sosta a pagamento del centro storico, indipendentemente dai settori di sosta indicati negli abbonamenti.

Sempre domenica 16 aprile, dalle ore 9.00 alle 13,00 la circolazione veicolare è sospesa (fatta eccezione per i veicoli al seguito della gara podistica ed i veicoli diretti all’albergo “Il Gattapone”) in via Gattaponi, via del Ponte, piazza Campello (area compresa tra ingresso INPS, via Gattaponi e via del Ponte).​