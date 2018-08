Spoleto d’Estate, proroga dell’apertura della mobilità alternativa

In occasione del programma “Le quattro stagioni – Spoleto d’Estate”, il contenitore di spettacoli organizzati dal Comune di Spoleto, i percorsi meccanizzati della mobilità alternativa osserveranno un prolungamento dell’orario di apertura in occasione dei seguenti spettacoli:

Sabato 11 agosto. In occasione dei concerti all’alba dell’Umbria Ensemble alla Rocca Abornoz il percorso meccanizzato Ponzianina-Rocca, compresi gli ascensori per la Rocca, sarà aperto dalle ore 5,00;

Sabato 11 agosto. In occasione dello spettacolo della PRO LOCO – DANZANDO SOTTO LE STELLE – in Piazza del Comune, il Percorso meccanizzato della Posterna sarà aperto fino alle ore 01.00;

Domenica 12 agosto. In occasione dello spettacolo della PRO LOCO – CONCERTO PER CRISTIAN – in Piazza del Comune, il Percorso meccanizzato della Posterna sarà aperto fino alle ore 01.00;

Lunedì 13 agosto. In occasione dello spettacolo della PRO LOCO – MAMMA LI TURCHI – MUSICHE DAL SUD ITALIA – in Piazza del Comune, il Percorso meccanizzato della Posterna sarà aperto fino alle ore 01.00;

Martedì 14 agosto. In occasione dello spettacolo della PRO LOCO – SPETTACOLO DELLA TRAUSSA – in Piazza del Comune, il Percorso meccanizzato della Posterna sarà aperto fino alle ore 01.00;

Mercoledì 15 agosto. In occasione dello spettacolo della PRO LOCO – TOMBOLA E LOTTERIA DI FERRAGOSTO- in Piazza del Comune, il Percorso meccanizzato della Posterna sarà aperto fino alle ore 01.00;

Sabato 18 agosto. In occasione dello spettacolo IL DIO DENARIO con DAVID RIONDINO al Complesso di San Nicolò, il Percorso meccanizzato della Posterna sarà aperto fino alle ore 01.00;

Giovedì 23 agosto. In occasione dello spettacolo del TRIO DI SPOLETO 10 KM DI MUSICA al Complesso di San Nicolò, il Percorso meccanizzato della Posterna sarà aperto fino alle ore 01.00;

Venerdì 24 agosto. In occasione dello spettacolo alla Rocca CANTEMUS prolungamento della mobilità (Pozianina) fino alle ore 01.00 compreso ascensori Rocca

Sabato 25 agosto. In occasione dello spettacolo alla Rocca Abornoz CONCERTO DELL’ALBA anticipo mobilità Ponzianina – Rocca compreso ascensori Rocca dalle ore 5,00

Sabato 25 agosto. In occasione della spettacolo con CHRISTIAN DE SICA in piazza Duomo prolungamento mobilità (sia Ponzianina sia Posterna) ore 01,30 (escluso ascensori Rocca)

Venerdì 31 agosto in occasione del concerto di CAPAREZZA allo Stadio Comunale prolungamento mobilità (sia Spoletosfera sia Posterna) fino alle ore 01,30

