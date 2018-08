Spoleto d’Estate, ecco gli appuntamenti del weekend a cura della ProLoco

Sabato 4 Agosto al Cinema Sala Pegasus (ore 17) viene presentato in anteprima nazionale il film “Perfect! Il Re del pugno”, un documentario sul mondo degli “scacchipugilato”, la disciplina sportiva che mescola la boxe e gli scacchi. La Regia e montaggio di Alessandro Mignacca. Segue dibattito.

Domenica 5 agosto due appuntamenti: un trekking gastronomico e un torneo di Burraco. Il trekking prevede la partenza alle ore 10 dall’incrocio di Torrecola per raggiungere Acquaiura. Si tratta di una escursione per raccogliere lungo il percorso patate e cicoria. Durante la mattinata verrà offerta della bruschetta e pane strisciato con pomodoro. Al termine pranzo al ristorante “La Luna Piena” in località Montebibico. Necessaria la prenotazione. Al termine del pranzo, in programma il Burraco dell’Amicizia – Torneo di Burraco a coppie. Il torneo di svolgerà in tre Mitchell e un Danese. Prevista quota di partecipazione.

Info e Prenotazioni: Associazione Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” – Via Minervio, 2 – Spoleto – Tel. 331/8855493 349/3722424 e-mail prospoleto@gmail.com (Prenotazioni entro il 4 agosto 2018).

