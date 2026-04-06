Spoleto Cultura, presentate le attività turistiche e culturali della rete museale - Tuttoggi.info

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Spoleto Cultura, presentate le attività turistiche e culturali della rete museale

Redazione

Spoleto Cultura, presentate le attività turistiche e culturali della rete museale

Lun, 06/04/2026 - 22:27

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Un circuito museale che non sia soltanto luogo di conservazione, ma motore di comunità, spazio di incontro e conoscenza, punto di partenza per vivere l’identità di un territorio in ogni suo aspetto. È questa la visione alla base di Spoleto Cultura, il progetto culturale e turistico dedicato al circuito museale cittadino. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Spoleto, la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria e il gestore della rete museale Maggioli Cultura e Turismo. Il progetto è stato presentato nel corso di un incontro pubblico tenutosi lunedì 30 marzo presso la Rocca Albornoz, alla presenza della stampa, degli operatori turistici e delle associazioni cittadine.

Il circuito museale coinvolto comprende la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e i musei comunali: Palazzo Collicola, Casa Romana, il Museo del Tessuto e del Costume e la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. L’obiettivo è costruire una strategia condivisa per ripensare l’esperienza museale e rafforzare il ruolo di Spoleto come centro culturale e turistico di eccellenza.

All’incontro sono intervenuti il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco con delega alla valorizzazione delle culture Danilo Chiodetti, la direttrice della Rocca Albornoz Paola Mercurelli Salari e Gianluca Bellucci per Maggioli Cultura e Turismo.

Con Spoleto Cultura prende forma un modello di gestione integrato, innovativo e orientato alla comunità. Il progetto guarda al futuro valorizzando la storia millenaria della città e trasformando i musei in spazi vivi, accessibili e partecipati. Fondamentale è anche l’integrazione con il sistema turistico locale per offrire un’esperienza autentica e completa.

Il piano di sviluppo prevede una serie di interventi strategici per la valorizzazione del circuito museale, alcuni già attivati e altri in corso di produzione: brand strategy con il payoff“ Spoleto Cultura. Entra nel tempo”, realizzazione del portale web dedicato, implementazione del DMS (Destination Management System) per la promo commercializzazione dell’offerta turistica della città, canali social ufficiali, audioguide in cinque lingue, campagna di affissioni e distribuzione su scala regionale e nazionale, tour tematico settimanale per i possessori della Spoleto Card, introduzione della biglietteria elettronica, sviluppo di virtual tour immersivi, produzione di merchandising dedicato.

Parallelamente, il progetto punta a migliorare la qualità dei servizi attraverso la formazione del personale e strumenti di analisi del pubblico, come la sentiment analysis e la customer satisfaction per un costante miglioramento dell’offerta.

Un calendario articolato di attività culturali, educative e partecipative – dalle iniziative per le scuole ai laboratori esperienziali, laboratori di arteterapia e attività di mindfulness, fino alle visite guidate tematiche – completa la proposta, trasformando i musei in luoghi dinamici e aperti alla comunità. Dal mese di aprile saranno attivati dei focus guidati a orario garantito per Palazzo Collicola (tutti i giorni alle ore 16), Casa Romana (tutti i lunedì alle ore 17.30) e alla Rocca Albornoz tutti i sabato e domenica.

Per informazioni: www.spoletocultura.it


Luogo: Rocca Albornoz, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

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