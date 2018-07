Spoleto, concerto della pianista Laura Magnani in ricordo di Bernardino Ragni

Da San Francisco a Spoleto: la pianista Laura Magnani torna nella sua città natale per un concerto alla Sala Pegasus, Venerdì 20 Luglio 2018 alle ore 21, in cui eseguirà musiche di Claude Debussy del quale ricorre il centenario della morte. L’evento sarà dedicato alla memoria di Bernardino Ragni, zoologo e naturalista spoletino recentemente scomparso.

“E’ con grande piacere – afferma Liana Di Marco, presidente dell’Accademia degli Ottusi – che offriamo ai nostri concittadini questo incontro musicale,: anche per il 2018 la pianista Laura Magnani ci offre l’opportunità di ascoltarla in un concerto a Spoleto, dedicato quest’anno a Claude Debussy”.

Il concerto avrà luogo ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti.

LAURA MAGNANI

Nata a Spoleto, diplomata in pianoforte e canto con il massimo dei voti presso il conservatorio di Perugia, si è perfezionata con Sergio Perticaroli presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia in Roma. Successivamente ha ottenuto il diploma accademico di secondo livello in pianoforte presso il conservatorio di Perugia, laureandosi cum laude sotto la guida di Giovanna Petrucci. Tra i suoi molteplici titoli artistici, un gran numero di corsi di perfezionamento sotto la guida di S. Perticaroli, A. Delle Vigne, B. Petrushansky, M. Campanella, D. Pollack e molti altri.

Sin dall’età di 15 anni ha intrapreso un’intensa attività concertistica che l’ha vista esibirsi in Italia, Europa, USA e Canada, sia come solista che in molteplici geometrie cameristiche, conquistando ovunque l’entusiasmo del pubblico e il consenso della critica. Degna di nota anche la sua vulcanica e originale attività di organizzatrice che le ha guadagnato per oltre 15 anni il titolo di direttore artistico del Festival Pianistico di Spoleto.

Nel 2013 si è trasferita in California, a San Francisco, dove ha immediatamente rapito l’attenzione del pubblico e dei media con i suoi numerosi e attesissimi concerti. Membro delle sezioni Berkeley Music e Berkeley Italia della Berkeley University, si è esibita per importanti associazioni musicali (Museo Italoamericano, Leonardo Da Vinci Society, Berkeley Town and Gown, 405 Shrader, Musica Marin, ecc.) ed è recentemente divenuta Performing Member del prestigioso Berkeley Piano Club. È spesso chiamata come membro di giuria in concorsi pianistici nella Bay Area.

Molto ricercata anche per la sua attività di docente, insegna pianoforte e musica da camera presso la Marin Academy High School e la Marin Community Music School in Marin County.

