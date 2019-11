Spoleto Card, il programma delle visite di novembre

share

Proseguono nel mese di novembre le visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 1 novembre alle ore 11.30 con Il martirio di Thomas Becket e la visita alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (luogo di incontro: Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo – biglietteria).

Domenica 3 novembre alle ore 11.30 si andrà alla scoperta de La grande Rocca. Dalle origini all’epoca carceraria (Luogo di incontro: Rocca Albornoz – biglietteria), mentre domenica 10 novembre, alle ore 15.30 la visita sarà incentrata su La famiglia Collicola (Luogo di incontro: Palazzo Collicola – biglietteria).

Gli ultimi due appuntamenti del mese, in programma domenica 17 e 24 novembre alle ore 11.30, riguarderanno La domus romana. Mosaici e pitture parietali (Luogo di incontro: Casa romana – biglietteria) e Storie d’amore e di armi. Gli affreschi della Camera Pinta (Luogo di incontro: Rocca Albornoz – biglietteria).

Per i possessori della Spoleto Card sarà possibile partecipare gratuitamente, tutti i sabati del mese di novembre, alle ore 15.30, alla visite guidate alla Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente” per conoscere Il nuovo volto di Palazzo Collicola.

Acquistando la SPOLETO CARD è possibile partecipare alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto in programma nel mese di novembre 2019 con una tariffa agevolata di € 3.00 a persona (se non si è in possesso della SPOLETO CARD si può partecipare con una tariffa di € 4,00 a persona (oltre il biglietto del museo, dove è previsto).

Per avere informazioni e aderire alle visite guidate del programma della Spoleto CARD è consigliato di telefonare o chiedere alla biglietteria dei musei.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it

share

Stampa