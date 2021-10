Spoleto al ballottaggio, tutti i voti e le preferenze per i candidati consiglieri

Elezioni amministrative Spoleto 2021, le preferenze di candidati e liste. Il più votato tra i consiglieri comunali è Marco Trippetti

Si tornerà al voto il 17 e il 18 ottobre 2021 a Spoleto per il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco tra Andrea Sisti (Pd, Civici X, Movimento 5 stelle, Ora Spoleto, Eleggi Spoleto) e Sergio Grifoni (Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e Obiettivo Comune). Ma in attesa di capire se ci saranno apparentamenti con le altre forze politiche e dunque la possibile composizione del consiglio comunale in caso di vittoria dell’uno o dell’altro, sono state intanto ufficializzate le preferenze per ciascun candidato consigliere e i voti presi da ciascuna lista.

Nel dettaglio, sono stati 16.231 i voti validi espressi dai 17.683 votanti di Spoleto (gli elettori erano 30.430). Le schede nulle sono state infatti 513, mentre 88 quelle bianche e 9 le schede contestate. In 842 hanno votato soltanto per un candidato sindaco, mentre tutti gli altri hanno espresso preferenze anche per uno o più candidati al consiglio comunale.

Spoleto, le preferenze i candidati a sindaco e i voti alle liste

Si tornerà dunque alle urne tra due settimane per scegliere il futuro primo cittadino tra Andrea Sisti (32,69%) e Sergio Grifoni (25,26%). Molto dipenderà da chi al primo turno ha votato le altre coalizioni. Giancarlo Cintioli ha ottenuto il 12,82% delle preferenze, Maria Elena Bececco l’11,43% mentre Diego Catanossi il 9,51% e Paolo Imbriani il 7,49%. Appena lo 0,81% raggiunto da Rosario Murro.

Per quanto riguarda le liste, il primo partito di maggioranza a Spoleto è il Pd, che raccoglie però appena il 13,27% delle preferenze (2.154 voti). Segue Alleanza Civica con il 10,58% (1717 voti). Ci sono poi tre liste che raccolgono il 9% delle preferenze: Fratelli d’Italia (1.474 voti), Spoleto 2030 (1.464), Civici X (1.463). A seguire le altre liste: Spoleto Futura 6,14% (996 voti), Insieme per Spoleto 6,09% (989), Forza Italia 5,58% (906), Lega 5,27% (856), Obiettivo Comune 4,8% (779), Movimento 5 stelle 4,09% (664), Rinascere 3,69% (599), Ora Spoleto 3,46% (562), Difendiamo Spoleto 2,63% (427), Eleggi Spoleto 2,39% (388), Spoleto nel cuore 1,68% (273), Spoleto sì 1,52% (246), Cambiamo 0,96% (156), Il popolo della famiglia 0,73% (118).

Spoleto, le preferenze per i candidati al consiglio comunale

Il candidato al consiglio comunale di Spoleto che ha avuto più preferenze è il dottor Marco Trippetti, consigliere comunale del Pd uscente: per lui ben 536 voti. A seguirlo, nella stessa lista, Camilla Laureti (431), che perse al ballottaggio nel 2018 contro Umberto de Augustinis. Quindi il noto esponente socialista Enzo Alleori (341), candidato con Civici X e che tornerà a sedere sui banchi del consiglio dopo pochi anni di pausa. Nel centrodestra, il più votato è Gianmarco Profili di Alleanza Civica (309), anche lui consigliere uscente. Ottimo risultato anche per Marta De Angelis di Spoleto 2030 (283 preferenze).

Di seguito le preferenze ottenute dai singoli candidati al consiglio comunale di Spoleto, lista per lista.

Partito democratico: Marco Trippetti 536, Camilla Laureti 431, Federico Cesaretti 207, Danilo Chiodetti 195, Guerrino Lucentini 162, Nadia Fibraroli 159, Mrika Lleshaj 133, Gian Marco Sorcini 106, Vania Buffatello 81, Arianna Panetti 79, Maria Rita Palazzi 71, Giampiero Calabresi 69, Roberto Calai 64, Francesca Granelli 59, Pietro Zampolini 35, Donatella Pompili 32, Mariana Ramona Mihai 32, Flavio Stano 30, Sebastian Ioan Gindac 28, Caterina Ceppi 21, Antonio Attinà 14, Matteo Marotta 13, Debora Clementini 12, Alfiero Araldi 7

Alleanza Civica: Gianmarco Profili 309, Alessandra Dottareli 161, Alessandra Marchesini 145, Roberto Settimi 135, Matteo Filippi 118, Ilaria Frascarelli 90, Anna Rita Bocchini 90, Endriu Del Frate 87, Maria Rita Dell’Anno 73, Romina Caporicci 50, Giampaolo Sensini 48, Umberto Mazzoli 43, Luigi Trollini 34, Walter Cieri 33, Francesco Macrì 28, Edoardo Santoni 28, Donatella Santirosi 26, Alberto Simoneschi 26, Emanuela Conti 24, Livio Scatena 24, Giada Silvani 23, Alessandro Rossi 22, Nerio Nativi 18, Simone Arcaleni 11.

Spoleto 2030: Marta De Angelis 283, Stefano Giannetti 241, Marco De Angelis 167, Giorgio Pallucco 125, Carlo Gaggi 97, Cinzia Mattarocci 93, Patrizia Frascarelli 47, Giselda Roncetti 44, Monia Bosi 43, Beatrice Ronchi 41, Luana Zangarelli 40, Irene Maturi 36, Silvia Maria Garbini 30, Luciano Natalizi 28, Diletta Masetti 24, Fabio Proietti 22, Francesco Bonanno 18, Martina Natalizi 18, Luca Santi 18, Nicolò Filippetti 17, Silvia Fioretti 16, Roberto Fabiani 11, Stefano Alleva 8, Giulio Barzacca 7.

Fratelli d’Italia: Alessandro Cretoni 236, Paola Vittoria Santirosi 141, Marika Aielli 133, Antonio Di Cintio 109, Stefano Polinori 99, Silvia Sofia Pettinari 99, Daniele Galli 88, Andrea Alessandro Verdiani 61, Cristina Bonucci 56, Alessandro Campana 54, Fabio D’Atanasio 50, Silvia Del Frate 38, Renato Canessa 33, Federico Baronci 29, Giancarlo Micheli 23, Gabriele Celesti 22, Maria Chiara Sordini 22, Chiara Tagliavento 22, Emanuele Laureti 19, Carla Bergantini 17, Alessia Tilena 11, Chiara Sabbatini 7, Barbara Bonfante 6, Maria Giulia Cenci 4.

Civici X: Enzo Alleori 341, Donatella Loretoni 182, Manuela Albertella 112, Giovanni Maria Angelini Paroli 106, Francesca Maso 87, Daniele Filippi 79, Andrea Luzzi 50, Fausto Marchi 46, Ezio Mattioli 42, Giulio Cesare De Santis 30, Silvia Castellani 27, Leonardo Laureti 27, Luigi Giuseppe Profili 24, Paolo Angeli 17, Francesca Ferracci 16, Nino Montanari 15, Alessandro Benedetti 12, Simona Spera 12, Claudio Ragni 11, Michele Tizi 11, Sara Moriconi 8, Filippo Montani Fargna 4, Anna Muscardin 3, Giovanni Lodovico Angelini Rota 2.

Insieme per Spoleto: Paolo Piccioni 152, Gregorio Pompili 89, Giuseppe Galli 76, Manuela Materazzo 72, Davide Placidi 70, Salvatore Cesarini 69, Anna Loretoni 64, Simona De Angelis 61, Valentina Del Frate 60, Nadia Alga 59, Catia Passeri 57, Aldo Calvani 39, Alberto Minci 38, Alberto Massarini 38, Carlo Fiove Fantozzi 35, Massimo Mazzocchi 32, Luciana Di Marco 27, Antonella Piernera 27, Alberto Ortolani 24, Massimo Alimenti 19, Arianna Bartoloni 18, Paolo Orazi 16, Oriana Gasperini 15, Yasunaris Perez 4.

Spoleto Futura: Roberto Ranucci 131, Maria Rita Zengoni 110, Enzo Nardi 96, Giampaolo Fagotto Fiorentini 96, David Militoni 86, Andrea Duranti 85, Debora Mattioli 69, Gianfrancesco Cecera 38, Annalisa Tortora 38, Livia Trabalza 35, Filippo Ceccaroni 22, Rumi Bisogni 20, Anna Rita Ciucarilli 18, Valentina Orlando 17, Stefano Mariani 16, Debora Proietti Pesci 15, Chiara Giacometti 13, Massimo Fracassi 12, Maria Letizia Clarici 10, Alessia Mancini 10, Lorenzo Giustini 7, Catia Santini 6, Maria Grazia Magrini 5, Dino Muhic 2.

Forza Italia: Beatrice Montioni 192, Giorgio Mulè 187, Filippo Ugolini 177, Francesco Flavoni 121, Sandro Cretoni 64, Giorgia Scarabottini 28, Mirco Saccaperni 14, Paola Aglini 12, Carla Caselli 12, Domenico Fiori 11, Silvia Lorenti 11, Debora Pompili 7, Cristian Cagnoni 5, Manuele Fiori 5, Pasquale Marchese 5, Maria Teresa De Rosa 2, Iris Fortunati 2, Gabriela Pallucco 2, Rita Politangeli 2, Orietta De Angelis 1, Enrico Donnola 1, Tiziano Livori 0, Giuseppe Orlando 0, Francesca Settimi 0.

Lega: Stefano Proietti 125, Cesare Loretoni 96, Wolfgang Bernelli 94, Massimo Scerna 76, Fabio Mosciatti 74, Filippo Piccioni 70, Paola Curti 47, Milena Bencivenni 42, Eliana Marchesini 25, Federica Moretti 24, Luca Filipponi 19, Romina Crispoldi 17, Giuseppe Calabresi 17, Stefania Zerino 10, Donatella Lopez 7, Andrea Antonelli 6, Candida Bartoli 5, Nicola Mastoro 4, Andrea Antimiani 3, Sergio Caporicci 3, Antonio Celucco 2, Francesca Costanzo 2, Cristian Dell’Aira 0, Alessio Quinti 0.

Rinascere: Maria Margherita Lezi 197, Paolo Martellini 137, Pietro Badiali 112, Michela Mischianti 54, Onelio Gasperini 38, Franco Di Marco 37, Daniele Lipparelli 25, Serena Moccoli 24, Fabio Proietti 21, Santino Fortunati 17, Marco Proietti Neri 13, Giacomo Copponi 12, Stefania Puggini 8, Riccardo Scarponi Ciani 8, Alessandro Pagliarola 6, Pamela Anderlini 4, Hichem H’Faiedh 3, Elio Virgili 3, Vincenzo Stompanato 2, Cristina Marchionni 0, Rita Pagliarulo 0.

Ora Spoleto: Luigina Renzi 134, Maura Coltorti 66, Moreno Orazi 63, Pier Domenico Gervasi 51, Adele Sammarco 47, Rolando Ramaccini 42, Elisabetta Proietti 35, Sandro Fiorelli 33, Matteo Papini 29, Bruno Toniolatti 28, Roberto Rapastella 23, Anna Rita Antonelli 21, Tilde Fabi 21, Silvia Cantù 20, Manuela Grifoni 19, Roberto D’Orsi 17, Alessandro Muzi 17, Manfredo Proietti 15, Silvia Risoldi 14, Alberto Maria Adriani 13, Elisabetta Conocchia 3.

Movimento 5 stelle: Samuele Bonanni 195, Agnese Protasi 194, Enrico Morganti 36, Marinella Marinelli 32, Jessica Patrizi 27, Michele Rutigliano 22, Domenico Oronzo Lorizzo 20, Lucrezia Gentili 15, Francesco Capaldini 13, Cesare De Rosa 9, Giacomo Mollaioli 9, Lorenzo Orazi 9, Giulia Rossi 8, Marco Fortunati 5, Alessandra Poli Sandri 5, Nicoletta Loreti 4, Maura Ciavatta 3, Anna Sebasta 1.

Obiettivo Comune: Roberto Bastianelli 74, Gianni Fernetti 54, Michela Ceccarelli 51, Aliero Dominici 50, Leonello Spitella 36, Nando Scarpelli 35, Roberto Rossi 32, Pietro Testaguzza 26, Giorgio Bernacchia 24, Enrico Pettinari 23, Aleandro Piccioni 20, Barbara Proietti 20, Roberta Gregori 16, Francesco Bachilli 16, Maria Luisa Quarsiti 13, Maurizio Cencini 11, Giampaolo Cittadoni 10, Fernando Leonardi 10, Sara Baviglia 8, Marcello Titta 8, Erika Braidich 4, Maria Catanzani 4, Corrado Zualdi 4, Paola Scimiterna 2.

Eleggi Spoleto: Letizia Pesci 149, Fabio Pinchi 58, Egisto Fede 54, Angelo Gelmetti 45, Paolo Capocci 45, Stefano Zucchi 28, Maria Rosa Lucidi 27, Marco Rosati 16, Stefania De Persio 13, Valerio Taboriti 11, Lorenzo Mariani 10, Vanna Arzuffi 9, Giancarlo Di Marco 9, Mirko Galardini 8, Nadia Pergolari 7, Francesca De Santis 5, Marzia Polizzotto 5, Loredana Cascini 4, Rosella Fu Pasquale Montefalchesi 3, Adolfo Luigi Alberti 2, Gianluca Stringari 2, Katia Pulcini 0.

Difendiamo Spoleto: Laura Zampa 139, Michael Surace 78, Giancarlo Valentini 49, Michele Cuozzo 31, Luigi Turchi 30, Luca Pannaccio 27, Aurelia Conti 23, Alberto Calabresi 21, Lucia Pascale 14, Gigliola Bocchini 13, Silvia Sinigaglia 12, Edmondo Parmegiani 11, Mirko Moretti 10, Claudio De Rosa 9, Luana Fagioli 8, Anna Laura Caldarelli 6, Giovanni Bartolini 5, Filippo Ricci 2.

Spoleto sì: Maurizio Hanke 153, Alessandra Caldarelli 80, Alessandro Ciamarra 16, Benvenuto Gini 16, Lindita Ura 16, Maria Paola Lattugoni 9, Mirella Scorsolini 7, Tanino Spampinato 7, Fiamma Maria Brunetti 6, Cristina Mascelloni 6, Giovanna Galdini 3, Emanuela Crispini 2, Gianluca Filippucci 2, Filippo Gianfondati 2, Tommaso Ingrao 2, Gabriella Bocci 1, Giampiero Cintio 1, Altero Ranucci 1, Valter Solfaroli 1, Renzo Speranza 1, Giuseppina Tortori 1, Francesco Argentati 0, Salvatore Peluso 0.

Cambiamo: Aldo Tracchegiani 72, Clara Pilia 19, Alessandra Proietti Peparelli 15, Daniela Benedetti 11, Ludovica Fiorelli 11, Paola Bazzoli 9, Giuseppe Venanzi 9, Laura Zito 9, Alberto Profili 8, Claudio Cacciavillani 7, Alessandro Chelli 7, Claudia Allegretti Proietti 4, Marco Libero Galli 4, Sergio Stocchi 4, Catia Pietrarelli 3, Rosita Spitelli 3, Marco Piermaria 2, Francesca Altieri 1, Barbara Valentini 1, Gabriele Brugnoni 0, Aldo Gori 0, Marco Pesciaioli 0, Gianluca Pizzoni 0, Cinzia Tavilla 0.

Spoleto nel cuore: Fausto Alimenti 22, Luciano Servili 21, Giancarlo Gori 16, Loredana Leccamuffi 16, Andrea Cesarini 15, Ludovico Feola 14, Gabriele Pirola 13, Maria Letizia Campana 12, Luigi Graziani 8, Donatella Salimbeni, 8, Massimo Crescentini 7, Daniela Lopponi 7, Marina Battini 6, Gaetano Puma 6, Alessandro Marini 5, Luca Tardioli 5, Nicola Toppo 5, Emanuela Mattioli 4, Massimo Forsoni 3, Giancarlo Lolli 3, Lorella Masciotti 2, Floriana Cantafio 0, Rita Felici 0, Pierluigi Orsini 0.

Il Popolo della famiglia: Anna Rita Mariani 17, Alessio Fabrizi 12, Salvatore Di Filippo 10, Rosanna Di Nocera 10, Simona Mari 10, Farida Santegidi 10, Alessandra Di Filippo 7, Giorgio Faganelli 7, Michela Zamponi 4, Diego Esposito 2, Caterina Saveria Lo Jacono 2, Maria Grazia Di Giacomo 0, Massimiliano Neri 0, Sara Reho 0, Giampaolo Santeramo 0, Marco Sciamanna 0.