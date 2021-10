Elezioni Spoleto, al via lo spoglio | La lunga attesa dei risultati-Aggiornamenti - Tuttoggi

L'articolo rimarrà in aggiornamento sino a quando non sarà chiaro se le elezioni avranno portato alla nomina del sindaco o sarà necessario il ballottaggio

Si sono chiusi regolarmente alle 15 tutti i seggi del Comune di Spoleto, nella tornata di Elezioni Amministrative del 3-4 ottobre, per l’elezione del nuovo sindaco della città del Festival.

Inizia ora la lunga attesa per il risultato finale. Uno spoglio che si preannuncia molto lungo e laborioso, non privo di suspance, visto anche che fino all’ultimo momento non sarebbero mancate tensioni tra i rappresentanti di lista e i sostenitori dei 7 candidati alla carica di Primo Cittadino, soprattutto nei seggi considerati strategici.

Uno dei seggi più “animati” è sicuramente quello presso la scuola elementare di San Venanzo dove sin dal 3 ottobre non è mai mancata la presenza dei candidati in persona.

Di poco fa la notizia di un ulteriore screzio tra una parente stretta di uno dei candidati con alcuni rappresentanti di una lista avversa, screzio che potrebbe anche portare nel breve, a quanto può anticipare Tuttoggi.info, ad una querela per diffamazione.

Ma aldilà del folclore dialettico, anche se molto vivace, non si registrano altri fatti degni di notazione nell’ultima giornata di voto del 4 ottobre.

Questo articolo rimarrà in aggiornamento sino a quando non sarà chiaro se le elezioni porteranno alla nomina del nuovo sindaco al primo turno o se si renderà necessario ricorrere al turno di ballottaggio, previsto nel caso nelle giornate del 17 e 18 ottobre alla stessa ora.

Dati generali e affluenza del 3 ottobre

Sono 30.430 gli spoletini chiamati alle urne (14.709 maschi e 15.721 femmine), di cui 219 cittadini nati in altri Stati dell’Unione Europea e residenti a Spoleto (70 maschi e 149 femmine).

I dati relativi alle affluenze sono stati comunicati domenica 3 ottobre alle ore 12.00, alle 19.00 e alle 23.00, mentre l’affluenza definitiva verrà comunicata nella giornata di oggi, 4 ottobre, dopo le ore 15.00.