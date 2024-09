Spogliano e derubano un passante a Fontivegge: arrestato 27enne e denunciato il complice 25enne - Tuttoggi.info

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nel quartiere di Fontivegge, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 27 anni e denunciato un connazionale di 25 anni per il reato di rapina aggravata in concorso.

I poliziotti sono stati richiamati da una passante che, dopo averli avvicinati, ha riferito loro che in piazza Vittorio Veneto era in corso un’aggressione.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato un cittadino peruviano, classe 2000, che ha riferito di essere stato spogliato e derubato da due cittadini gambiani, in seguito rintracciati dagli operatori. Sottoposti entrambi a perquisizione, il 27enne è stato trovato in possesso di un portafoglio, un telefono cellulare, alcuni indumenti e 45 euro in contanti, sottratti poco prima alla vittima.

I successivi accertamenti, effettuati tramite la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’audizione dei testimoni, hanno permesso agli agenti di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nello specifico, a seguito di una lite scaturita in prossimità di un esercizio pubblico di Piazza del Bacio, il 27enne gambiano ha percosso con due bottiglie in vetro il cittadino peruviano che, a sua volta, ha reagito colpendo l’uomo con un’altra bottiglia. La vittima, con il concorso del 25enne, è stata poi rapinata degli indumenti e degli oggetti sopra descritti.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 27enne – che durante la lite ha riportato delle lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni – è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero, accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; il 25enne, invece, è stato deferito in stato di libertà.

Il cittadino peruviano, che nel corso della lite ha colpito l’arrestato con una bottiglia, è stato a sua volta denunciato per il reato di lesioni personali aggravate.