Spettacolo con le Ferrari d’epoca nella tappa di Todi

Oltre 80 Ferrari d’epoca sono attese a Roma, Todi ed altre località, dal 20 al 22 settembre per la terza edizione di “Cavalcade Classiche” che quest’anno partirà dalla Capitale e che farà tappa per la prima volta nella città di Jacopone.

Con questo evento la Scuderia Ferrari Ufficiale offre alla sua clientela internazionale delle esperienze indimenticabili, alla guida di vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Grazie alla collaborazione con Roma Capitale e le altre istituzioni locali come il Comune di Todi, la Cavalcade attraverserà paesaggi di grandi fascino e luoghi del tutto inediti per le grandi manifestazioni. In omaggio alla storia di Roma, percorrerà ad esempio le sue millenarie strade consolari quali la Tiburtina, la Salaria, la Flaminia, la Cassia e la Appia.

Venerdì la Cavalcade andrà alla scoperta della campagna laziale, passando da Borgo San Pietro sul Lago del Salto e da Rieti per poi salire il Monte Terminillo e visitare le grandiose Cascate delle Marmore. Protagoniste del secondo giorno saranno invece l’arte, la storia ed il fascino di Todi, con l’arrivo in Piazza del Popolo nella mattinata di sabato 21.

Domenica sarà dedicata di nuovo a Roma e questa volta ai suoi colli, lungo un percorso che si avvicina alla città eterna passando per Frascati, Castel Gandolfo e il Parco archeologico dell’Appia Antica. Una parata conclusiva per le strade di Roma sarà un grande spettacolo non solo per i proprietari delle Ferrari ma per tutti i cittadini e turisti amanti del Cavallino Rampante.

Tutte le vetture, fra le quali le celebri 750 Monza del 1954, la 500 TRC del 1957 e la 275 GTB del 1964, potranno essere ammirate quindi nel Centro Storico di Todi sabato 21 a partire dalle 10:30 fino alle ore 13.

