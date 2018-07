Spello, prima edizione di Cinema Sotto le Stelle | Ospite il regista Capucci

E’ tutto pronto a Spello per una serata sotto le stelle … con le stelle del cinema: l’appuntamento, assolutamente gratuito, ed aperto a tutti i cittadini, è per venerdì 20 luglio alle 21.30 in piazza Cappuccini. Uno spettacolo anche per la ‘sola’ vista panoramica, con lo scenario della Valle Umbra sino ad Assisi e Perugia.

I partecipanti alla prima edizione di ‘Cinema sotto le stelle’ potranno godersi comodamente al fresco, la proiezione in prima visione del film ‘Ovunque tu sarai’. Una pellicola con Ricky Memphis e Roberto Capucci che parla di un rocambolesco viaggio direzione Madrid per un addio al celibato, nonché pretesto per andare a vedere la propria squadra in trasferta Champion League. Incontreranno una splendida cantante spagnola che scompiglierà la vita del gruppo, tra risate ed imprevisti, tanto che al ritorno a casa, non saranno più come prima.

Ospiti speciali dell’evento, organizzato dagli ‘Amici di Spello’ sarà lo stesso regista Roberto Cappucci, oltre al presidente dell’associazione ‘Roma arteeventi Francesca Piggianelli e Sergio Menghini direttore artistico.

La serata non avrà solo lo scopo di vivacizzare la Splendida Colonia Julia ed offrire un momento di svago culturale agli spellani – e non solo – che vorranno prendervi parte, ma avrà anche una sua utilità ‘sociale’: sarà infatti l’occasione per raccogliere dei fondi da destinare all’acquisto di giochi per bambini nei giardini della frazione di Collepino.

