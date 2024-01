Spello, torna il Presepe vivente alle Torri di Properzio

Saranno messi in scena arti, mestieri e riproduzioni sacre della vita di Gesù che permetteranno ai visitatori di viaggiare nel tempo

Dopo il successo della prima rappresentazione, nel suggestivo scenario delle Torri di Properzio sabato 6 gennaio si riaccende la magia e la tradizione del Presepe Vivente di Spello. Dalle ore 17 alle 20 saranno messi in scena arti, mestieri e riproduzioni sacre della vita di Gesù che permetteranno ai visitatori di compiere un viaggio nel tempo vivendo un’esperienza unica ammirando frammenti di vita quotidiana e attività tipiche dell’epoca, abilmente riprodotti dai figuranti. L’iniziativa è promossa dal Comune di Spello, Associazione Ombrikos e Pro Loco Spello, in collaborazione con l’ Associazione Culturale Hispellum APS, Terziere Pusterula, Terziere Mezota, Terziere Porta Chiusa. Si tratta di un appuntamento, ripreso quest’anno dopo l’interruzione causata dalla pandemia, che si rinnova grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari delle associazioni organizzatrici da tempo impegnate nell’ideazione delle scene del presepe e nella recitazione; un momento di comunità e aggregazione che rende le festività natalizie più sentite. L’ingresso alla rappresentazione avverrà esclusivamente da Piazza della Repubblica; al fine di consentire un accesso agevole alla manifestazione è previsto un servizio navetta gratuito dalle ore 16 alle 20 per il tratto Piazzale delle Querce-Piazza della Repubblica.