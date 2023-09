Speleologo USA bloccato in Turchia, c'è anche una squadra del SASU Umbria in soccorso - Tuttoggi.info

L’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, plaude all’impegno della squadra di tecnici umbri

L’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, plaude all’impegno della squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) impegnata in Turchia insieme a colleghi del Soccorso Alpino e Speleologico italiano, a recuperare uno speleologo statunitense bloccato in una grotta a 1000 metri di profondità.

“Voglio ringraziare i nostri tecnici – ha detto Coletto – che sono partiti già da due giorni e che si alterneranno ad altri in questa delicata operazione che richiede tanta professionalità e competenza. Il loro pronto intervento rinnova ancora una volta la forza della convenzione siglata con la Regione Umbria che va nella direzione di andare in soccorso nelle situazioni in cui è in pericolo l’incolumità dei cittadini”.

Foto repertorio TO