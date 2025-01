Spazio Zut! e coworking, Zuccarini: “Si cerca soltanto di alzare polveroni mediatici” - Tuttoggi.info

Arriva la (scarna) replica del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sull’affidamento degli spazi comunali che finora ospitavano lo Spazio Zut! e il coworking, cioè gli spazi di ex cinema Vittoria e Reclusorio, dopo la richiesta di chiarimenti del consigliere comunale di Foligno in Comune – Alleanza Verdi e Sinistra Diego Mattioli.

“In riferimento alle questioni riguardanti la gestione dello Spazio Zut e dei locali del Multiverso Foligno Coworking, – evidenzia Zuccarini in una nota – sono doverose alcune precisazioni al fine di evitare le solite strumentalizzazioni e speculazioni politiche della sinistra, nonché attività di disinformazione diffuse ad arte. L’Amministrazione comunale opera, come sempre e come doveroso, nel pieno rispetto delle regole e nella massima trasparenza, perseguendo l’interesse pubblico. Abbiamo preso atto della scadenza naturale dei contratti, e si procederà al riaffidamento, tramite apposito bando, così come previsto dalle normative in materia. Chi parla di sfratti o di presunti intenti punitivi, – conclude il sindaco – cerca soltanto di alzare polveroni mediatici per mero tornaconto politico”.