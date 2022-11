Spazio Humanities, due appuntamenti con poesia e prosa

Giovedì sera reading di poesia con Claudio Damiani, vincitore del Premio Viareggio 2022, Renata Morresi e Gabriel Del Sarto

A novembre due iniziative di Arci Spazio Humanities A.P.S, di cui uno promosso dal Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Perugia.

Il primo convegno, promosso dall’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con la IULM di Milano e l’Università degli Studi di Milano, oltre che con l’Università per Stranieri di Perugia, riguarda la quarta edizione del Seminario annuale di Poesia contemporanea, che si terrà, il 10 e l’11 novembre, nella Sala Adunanze di Palazzo Manzoni (il seminario è fruibile anche online, sulla piattaforma Teams). Il Seminario è a cura di Maria Borio, presidente di ARCI Spazio Humanities A.P.S. e di Lorenzo Cardilli; il Comitato scientifico è composto da Stefano Ghidinelli, Paolo Giovannetti, Stefano Giovannuzzi, Sabrina Stroppa, Maria Borio e Lorenzo Cardilli. La valorizzazione del testo poetico nel Novecento, le strategie di distribuzione della poesia e uno sguardo sulla poesia dell’ultimo quindicennio sono solo alcuni dei temi che verranno trattati (per il programma completo del Seminario, si rinvia alla locandina pubblicata).