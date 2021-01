Spari in strada, la brava di Capodanno costa cara a due giovani

Arrestati un 30enne di origini siciliane e un 20enne campano | Colpi con la scacciacani e poi se la prendono con i poliziotti

Sparano in strada nella notte di Capodanno, poi se la prendono con i poliziotti: arrestati. In una notte di San Silvestro all’insegna del senso di responsabilità da parte dei perugini, una brava che ha finito per costare cara a due giovani.

“Accorrete, sparano in strada con una pistola”

Alcuni minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, in un quartiere di Perugia, una segnalazione pervenuta alla Sala operativa attraverso il 113 ha fatto accorre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dalla segnalazione emergeva la presenza lungo la strada del quartiere di due soggetti intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno brandendo una pistola ed esplodeva colpi in aria.

L’arrivo dei poliziotti

Velocissimo è stato l’intervento delle due squadre volanti, le quali, appena giunte sul posto indicato, non trovavano più nessuno. Ma ad una rapida ispezione della sede stradale potevano reperire alcuni bossoli e la relativa scatola di confezionamento.

Iniziati immediatamente, da parte degli operatori, gli accertamenti del caso, gli agenti riuscivano a scoprire l’abitazione di chi aveva sparato.

Un giovane siciliano e uno campano

Raggiunta l’abitazione gli agenti identificavano due soggetti, due cittadini italiani, il primo siciliano di 30 anni ed il secondo un ventenne di origini campane.

Alla richiesta di un documento da parte degli agenti il primo uomo, che si è poi appurato essere l’esecutore degli spari, oltre a negare categoricamente le proprie responsabilità, si innervosiva contro gli operatori riuscendo a generare un crescente nervosismo delle altre persone presenti nell’appartamento, le quali cominciavano ad inveire verbalmente contro gli operatori.

In particolare il cittadino campano, dava letteralmente in escandescenza sbracciando verso gli operatori fino ad innescare una vera e propria aggressione verso di loro sferrando violentissimi pugni e calci contro i poliziotti i quali con non poche difficoltà riuscivano a contenerne la ferocia.

Consegnata la scacciacani

Il cittadino siciliano ammetteva le proprie responsabilità, consegnando agli agenti la pistola “replica”, così detta scacciacani, perfettamente identica alla versione reale e dotata di tappo rosso posto al vivo di volata dell’arma.

Si procedeva quindi all’arresto dei due soggetti per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ai due veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

In sede di giudizio i due arrestati verranno valutati anche per eventuali responsabilità inerenti alle inosservanze a normative anti Covid-19 come il divieto di partecipare ad assembramenti umani.