Spari a Capodanno, convalidato l’arresto dei due giovani

I due si erano poi scagliati contro i poliziotti all'interno di un'abitazione a San Sisto

Convalidato, nell’udienza con rito direttissimo, l’arresto dei due giovani fermati dopo aver sparato in strada, a Capodanno, con una pistola giocattolo.

Dieci minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, nel quartiere di San Sisto, i due giovani, rispettivamente di 30 e 20 anni, venivano tratti in arresto dagli agenti della Squadra volante per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala operativa della Questura, che riferiva della presenza in strada di due soggetti di cui uno risultava intento a sparare in aria con una pistola, risultata poi essere una così detta replica “scaccia cani”.

Alla richiesta degli agenti di porgere i propri documenti di identità i due uomini li aggredivano ferocemente, provocando lesioni ai due operatori che, con non poca difficoltà riuscivano a sedare gli animi ottenendo nel contempo l’ammissione di responsabilità dell’uomo, che aveva effettivamente sparato con la pistola giocattolo.