Spaccio nei boschi dell'orvietano: droga, denaro e coltelli. Scattano 2 arresti - Tuttoggi.info

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Spaccio nei boschi dell’orvietano: droga, denaro e coltelli. Scattano 2 arresti

Redazione

Spaccio nei boschi dell’orvietano: droga, denaro e coltelli. Scattano 2 arresti

I Carabinieri di Terni hanno scandagliato alcune “piazze di spaccio” nei boschi dell'orvietano trovando droga, soldi e coltelli. 2 arresti
Lun, 23/03/2026 - 14:15

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Sempre più spesso le aree boschive stanno diventando centri di spaccio. E’ accaduto anche nell’orvietano: nella seconda decade di marzo, il Comando Provinciale Carabinieri di Terni ha predisposto servizi volti a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi, con il dispiegamento di militari in borghese e in uniforme della Compagnia di Orvieto. Con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, reparto d’élite composto da personale specializzato nel pattugliamento di aree impervie per la ricerca di latitanti ed il contrasto della criminalità organizzata. 

Sono state scandagliate tutte le aree boschive delle località collinari orvietane già in passato emerse come “piazze di spaccio”, riscontrando in alcune di esse la perdurante attività illecita. E’ scattato così un piano d’intervento congiunto, con la partecipazione di personale in uniforme dei Nuclei Carabinieri Forestali di Orvieto ed Allerona e di numerose pattuglie della linea territoriale, con compiti di cinturazione delle aree da controllare. 

L’attività ha portato, complessivamente, all’arresto di due persone ed alla denuncia in stato di libertà di una terza, al sequestro di 22 grammi di cocaina, 10 grammi di eroina e 21 grammi di hashish nonché della somma in contanti di poco più di 1.000,00 €, ritenuta provento dello spaccio e di numerose armi bianche

Nelle Gole del Forello, nel comune di Baschi, il 16 marzo scorso, sono stati arrestati due 21enni marocchini, uno dei quali irregolare, che “operavano” all’interno del bosco: alla vista dei militari i giovani hanno tentato di fuggire dopo aver gettato una roncola e perso un marsupio ma sono stati immediatamente bloccati. Recuperato l’astuccio, al suo interno gli operanti hanno rinvenuto 29 dosi di cocaina già pronte allo smercio, per un peso complessivo di circa 20 grammi; 29 dosi di eroina, del peso complessivo di 10 grammi; un panetto di hashish da 21 grammi e la somma di 700,00 € in banconote di vario taglio, il tutto posto in sequestro unitamente a due roncole e tre coltelli.

Due giorni dopo, nella località Viceno di Castel Viscardo, è stato deferito in s.l. un altro 21enne marocchino, irregolare, trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 2 grammi, della somma in contanti di oltre 300,00 € in banconote di vario taglio nonché di un machete ed un coltello, il tutto posto in sequestro. In entrambi i casi, i fermati indossavano passamontagna e avevano materiale per il confezionamento delle dosi. I 2 arrestati in flagranza, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, sono stati condotti nella Casa Circondariale di Terni in attesa della loro successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata dalla competente A.G., all’esito della quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto nei confronti del 21enne regolare la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Umbria, verso il 21enne irregolare il divieto di dimora nella regione con nulla osta all’espulsione, a seguito del quale è stato emesso dalla Prefettura di Terni un decreto di espulsione con susseguente ordine di abbandonare il territorio entro 7 giorni del Questore di Terni.

I procedimenti sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

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