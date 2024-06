Spaccio a Pianello, 21enne trovato con 52 grammi di cocaina: arrestato - Tuttoggi.info

La segnalazione ai carabinieri fatta dai residenti di Pianello che avevano notato movimenti sospetti

I Carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella unitamente a personale della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 21enne di origine albanese senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività di indagine ha avuto origine da alcune segnalazioni pervenute ai militari da parte di residenti i quali avevano notato un’auto, con a bordo un ragazzo, che con fare sospetto si aggirava per le vie della frazione di Pianello.

Il giovane, individuato dai militari attraverso servizi specifici di osservazione, è stato controllato mentre era a bordo della propria vettura e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 68 involucri di droga, del tipo “cocaina”, per un peso complessivo di 52 grammi, la somma di euro 635 suddivisa in banconote di vario taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio e un telefono cellulare utilizzato per gestire i contatti con gli “acquirenti”.

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di reato suddetta e come disposto dall’Autorità Giudiziaria associato alla casa circondariale di Perugia Capanne in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e per il 21enne è stata applicata la misura cautelare in carcere. Lo stupefacente rinvenuto e i dispositivi mobili sono stati sequestrati.