Spaccio a Fontivegge, fermati due sudamericani - Tuttoggi.info

Spaccio a Fontivegge, fermati due sudamericani

Dom, 12/10/2025 - 08:17

I militari della Squadra di Intervento Operativo (SIO) – 8° Reggimento “Lazio” – di Roma e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto una 19enne di origine colombiane, già nota alle forze dell’ordine, e un 35enne di origini ecuadoriane, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato a seguito di un controllo avvenuto in via del Macello, nel quartiere Fontivegge.

All’esito di perquisizione personale e veicolare, successivamente estesa anche ai loro domicili, i due sudamericani sono stati trovati in possesso di tre dosi di hashish, per un totale di 36 g, una dose di cocaina ed una di eroina, per un totale di 0,7 g, nonché un bilancino di precisione, un coltello, e la somma contanti di euro 260, verosimilmente costituente il provento dell’attività illecita.

Al termine delle operazioni, in forza dei rilevanti elementi indiziari, entrambi i soggetti sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio. Gli arresti sono stati convalidati dal G.I.P. del Tribunale di Perugia, che ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti condotta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale, con particolare riferimento alle aree sensibili del capoluogo, tra cui appunto Fontivegge.

