 Spaccio a Fontivegge, arrestato 41enne - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Spaccio a Fontivegge, arrestato 41enne

Redazione

Spaccio a Fontivegge, arrestato 41enne

Ven, 29/08/2025 - 10:08

Condividi su:

I Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6° Battaglione Mobile di Firenze, insieme a personale della Stazione di Perugia, impegnati in un servizio di vigilanza rafforzata nella zona della stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano 41enne, residente a Città della Pieve, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato in piazza Vittorio Veneto mentre era seduto su una panchina intento a fumare marijuana, è stato sottoposto a controllo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire tre involucri contenenti una modica quantità di cocaina, eroina e marijuana. La successiva perquisizione domiciliare, ove nella circostanza la compagna del 41enne, ai fini di evitare il controllo, ha offeso e oltraggiato gli operanti, ha consentito di rinvenire nella disponibilità dell’uomo 2 piante di canapa indiana dell’altezza di circa 2,5 metri, infiorescenze essiccate di marijuana per un peso complessivo di 219 g e vario materiale per la coltivazione. In forza di così rilevanti elementi probatori, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto, provvedimento restrittivo che è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia, il quale ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Città della Pieve.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Assisi

Spaccio, a Bastia l’ennesimo arresto: a finire nei guai un 19enne

Assisi

Premio del Perdono 2026, Assisi riceve il riconoscimento aquilano

Assisi

Il Cantico delle creature diventa una mostra fotografica: 100 foto esposte per tutto settembre

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Spaccio a Fontivegge, arrestato 41enne

Ultim'ora Italia

Venezia 2025, Verdone: “Con firma pro Gaza mi hanno messo in mezzo, non si escludono gli artisti”
Ultim'ora Italia

E’ morto Rodion Shchedrin, grande compositore russo
Ultim'ora Italia

Ucraina, Politico: “Europa valuta possibilità zona cuscinetto”

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!